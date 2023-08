Dez apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena; prêmio chega a R$ 92,2 mil

A- A+

Dez apostas feitas em Pernambuco acertaram a quina do concurso 2.620 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (12), em São Paulo. Quatro dos bilhetes premiados saíram para apostadores do Recife e os outros seis para seis cidades do Estado.

O maior prêmio em Pernambuco ficou para um bolão de 22 cotas e 9 números gerado na cidade de Bonito, no Agreste. Os sortudos levarão uma bolada de R$ 92.168,12.

O prêmio individual de R$ 23.042,04 saiu para as outras nove apostas, já que todas as demais foram simples, a que custa R$ 5.

No Recife, uma das apostas foi feita na Casa Lotérica Encruzilhada, no bairro de mesmo nome da Zona Norte, e as três demais no internet banking da Caixa Econômica Federal.

No Cabo de Santo Agostinho, a aposta foi gerada na Loteria Gaibu; em Caruaru, na Lotérica Prêmio da Sorte; em Gravatá, na Pé Quente Loterias; em Jaboatão dos Guararapes, na Loteria Pingue Pongue; e em Vitória de Santo Antão, na Primitivo Loterias.

Os números sorteados foram 26 - 21 -13 - 04 - 06 - 28.

Quatro apostas acertaram todas as seis dezenas e levaram R$ 29.058.128,28 cada. Uma delas foi de Fortaleza, Ceará, feita pelo canal eletrônico. Outra foi de Uberaba, Minas Gerais, realizada na lotérica Treze Loterias.

Por fim, duas apostas feitas no mesmo local - na Lotérica Sinop, da cidade de Sinop, no Mato Grosso - também acertaram todos os números.

Além disso, outras 404 apostas acertaram cinco dezenas, ganhando R$ 23.042,04 cada uma. Mais 21.667 tentativas tiveram quatro dezenas corretas e levaram R$ 613,76 cada.

Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 5.

Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

O próximo sorteio será na quarta-feira, dia 16. O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Mega-Semanas

A Caixa estabeleceu um calendário com sorteios extras da Mega-Sena em 2023, durante as Mega-Semanas. Confira as próximos:

Primavera: 12, 14 e 16 de setembro

Sorte: 17, 19 e 21 de outubro

Apostador: 28, 30 de novembro e 2 de dezembro

