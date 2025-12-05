A- A+

COMPRA Dez grandes franquias que a Netflix "ganha" na compra da Warner Bros. Discovery A negociação marca uma virada histórica em Hollywood

A Netflix anunciou, nesta sexta-feira, 5, um acordo para adquirir o estúdio Warner Bros. Discovery e seu serviço streaming HBO Max, numa operação avaliada em US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas.

O movimento, que envolve pagamentos em dinheiro e ações, deve ser concluído após o desmembramento do negócio de TV a cabo da Warner - etapa prevista para ser finalizada até o terceiro trimestre de 2026.

A negociação marca uma virada histórica em Hollywood. Com a aquisição da Warner, a Netflix, que amplia seu poder como líder global do streaming, assume o comando de franquias multimilionárias, que vão de super-heróis a fenômenos literários, sagas de fantasia, animações clássicas e sitcoms.

Confira as 10 grandes franquias que a Netflix adquire com a compra da Warner:

DC Comics

Um dos universos mais conhecidos dos quadrinhos, a DC reúne heróis como Batman, Superman, Mulher-Maravilha e Flash. Criada nos anos 1930, a marca reúne dezenas de títulos em quadrinhos, séries animadas e produções live-action que atravessam gerações. É uma das propriedades mais valiosas de Hollywood.

"Harry Potter"

Baseada nos livros de J.K. Rowling e lançada no cinema em 2001, a franquia se tornou uma das mais lucrativas já produzidas. São oito filmes da saga principal, além do universo derivado Animais Fantásticos e, mais recentemente, a produção de uma série para o HBO Max, com previsão de estreia entre 2026 e 2027.

"Game of Thrones"

Baseada nos livros de George R.R. Martin, Game of Thrones chegou à TV em 2011 e rapidamente se transformou em um dos maiores fenômenos da cultura pop.

A produção original soma oito temporadas e deu origem a um universo próprio, que hoje inclui derivados como A Casa do Dragão - já confirmada para a quarta temporada - e O Cavaleiro dos Sete Reinos, que estreia em 18 de janeiro.

"O Senhor dos Anéis"

A obra máxima de J.R.R. Tolkien ganhou versões cinematográficas entre 2001 e 2003, formando uma trilogia vencedora do Oscar. O universo inclui ainda O Hobbit, com três filmes adicionais, além de The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum, próximo longa da saga com direção de Andy Serkis e estreia marcada para dezembro de 2027.

"Scooby-Doo"

Criado em 1969, o clássico animado acompanha um grupo de jovens e um cão medroso solucionando mistérios. A franquia soma uma série com diversas temporadas, filmes animados e adaptações em live-action.

"It: A Coisa"

Inspirada no livro de Stephen King, a história do palhaço Pennywise ganhou nova adaptação em 2017, seguida de uma segunda parte em 2019. A dupla de filmes se tornou um marco do gênero, se consagrando como o terror mais lucrativa do cinema americano. O universo segue em expansão e ganhou novo capítulo recentemente, com a estreia da série It: Bem-Vindos a Derry.

"Mad Max"

Criada por George Miller, a saga Mad Max construiu um dos universos distópicos mais marcantes do cinema. Entre 1979 e 2024, a franquia chegou a cinco filmes, todos dirigidos pelo cineasta, acompanhando diferentes fases de um mundo destruído por guerras e disputas por recursos.

"Matrix"

Lançada em 1999, a franquia revolucionou a ficção científica e os efeitos visuais. Ao todo, são quatro filmes estrelados por Keanu Reeves, além de uma coleção de curtas-metragens.

"The Big Bang Theory"

A sitcom estreou em 2007 e se tornou um dos maiores sucessos da TV americana. Com 12 temporadas, a série popularizou personagens como Sheldon, Leonard e Penny.

"Pokémon"

Criado em 1996, o universo Pokémon reúne jogos, séries, filmes e produtos que atravessam gerações. A animação soma mais de mil episódios e dezenas de longas.





