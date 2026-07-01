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automóveis Dez meses após inaugurar sua primeira fábrica no Brasil, chinesa GWM anuncia segunda unidade Montadora pretende inaugurar planta em 2019 e produzir anualmente 200 mil veículos, entre elétricos, híbridos e a combustão

Depois de muita especulação, a chinesa GWM anunciou oficialmente sua segunda fábrica no Brasil. A nova unidade tem previsão de inauguração em 2029 e deve produzir quatro vezes mais do que a primeira planta da marca no país, localizada em Iracemápolis, São Paulo, e inaugurada em agosto do ano passado. Serão 200 mil veículos ano, e o primeiro modelo a ser montado será o Ora 5, um SUV compacto elétrico, lançamento recente da montadora no país. O anúncio oficial da nova fábrica foi feito no final da tarde ontem, no Espírito Santo, e contou com executivos da GWM e representantes do governo local.

A segunda fábrica da GWM estará localizada na cidade de Aracruz, em terreno doado pelo governo e localizado às margens da rodovia ES-257, totalizando 1,7 milhão de metros quadrados. Trata-se de um parque indústria, onde já estão instaladas empresas produtoras de celulose. A GWM será a primeira montadora de veículos a ter uma unidade naquele estado e o investimento faz parte do pacote de R$ 10 bilhões que os chineses da marca pretendem fazer no Brasil até 2032. Mais de R$ 4 bilhões já foram usados na compra da unidade de Iracemápolis, que pertencia à Mercedes Benz. A nova unidade é greenfield, ou seja, será erguida do zero.

A GWM escolheu o Espírito Santo levando em consideração alguns fatores estratégicos, como a localização próxima aos principais mercados consumidores, e o fato de o estado ter portos importantes, como o de Vitória, o que facilita a logística tanto para recebimento de insumos e exportação de veículos. Além de atender o mercado brasileiro, a unidade de Aracruz deverá abastecer países como Argentina, México, Chile, Colômbia e Uruguai, dentro da estratégia da GWM de fazer do Brasil uma plataforma exportadora para a região.

Novas tecnologias

A fábrica deverá produzir veículos híbridos, elétricos e a combustão em uma mesma plataforma industrial. A expectativa é que sejam gerados até 10 mil empregos diretos e indiretos quando estiver em pleno funcionamento. Durante a construção da unidade, entre 1,5 mil e 3,5 mil postos de trabalho devem ser abertos. Para ter mão de obra treinada para uma fábrica altamente tecnológica, a GWM pretende formar os profissionais

O diretor de Assuntos Institucionais da GWM, Ricardo Bastos, afirmou, durante o anúncio, que a formação de profissionais será um dos focos da companhia no Espírito Santo.

“Por se tratar de uma operação industrial automotiva moderna e pronta para diferentes tecnologias, esperamos desenvolver oportunidades em diferentes níveis de qualificação. Isso inclui profissionais operacionais para atividades produtivas, técnicos especializados para processos industriais de maior complexidade e engenheiros que poderão apoiar tanto atividades ligadas à manufatura quanto ao desenvolvimento e adaptação de produtos para atender às necessidades do mercado", declarou Bastos em nota da montadora.

A GWM, ao lado da BYD, foi uma das primeiras chinesas a iniciar produção local. Dá unidade de Iracemápolis, saem veículos da família híbrida Haval H6 e os modelos a diesel Haval H9 e a picape Poer P30. Até agora, pelo menos oito montadoras anunciaram produção de veículos no Brasil, o sexto maior mercado automotivo do mundo, com mais de 2 milhões de unidades vendidas por ano.

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