ISENÇÃO DO IR

Dezoito deputados não participaram da votação que aprovou isenção do IR; saiba quem são

Entre os ausentes, há parlamentares que se encontravam em situações excepcionais, como compromissos internacionais, licença médica ou participação em operações humanitárias

Câmara dos Deputados aprovou projeto de isenção do IR por unanimidade - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, com 493 votos a favor e nenhum contrário, o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas com rendimentos de até R$ 5 mil. Apesar da unanimidade entre os presentes, 18 deputados não registraram voto durante a sessão. 

Entre os ausentes, há parlamentares que se encontravam em situações excepcionais, como compromissos internacionais, licença médica ou participação em operações humanitárias.

Luizianne Lins (PT-CE), por exemplo, participa da flotilha que foi interceptada por Israel na quarta-feira, enquanto tentava levar alimentos e medicamentos a Gaza.  

Mauro Benevides Filho (PDT-CE) está internado após um AVC e José Medeiros (PL-MT) cumpria agenda internacional. 

Já Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos desde o começo do ano. Ele tem realizado articulação política internacional, incluindo pedidos de sanções contra autoridades brasileiras e participação em debates sobre sanções comerciais ao Brasil. Suas atividades no exterior motivaram uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), por coação em processo judicial. 

Além disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, não registra voto, e André Janones (Avante) está suspenso de suas funções e, por isso, também não participou da sessão. 

Confira a lista dos deputados que não participaram da votação:

A medida aprovada é uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem como objetivo beneficiar a classe média, ampliando o poder de compra e reforçando compromissos eleitorais às vésperas das eleições de 2026.

De acordo com o governo o projeto deve beneficiar cerca de 17 milhões de contribuintes. Para compensar a renúncia de receitas, a proposta prevê a tributação de 10% sobre rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos, além de ajustes na cobrança de tributos sobre bancos.

