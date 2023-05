Dezoito Empreendimentos Econômicos Solidários garantem vaga para expor na Fenearte 2023

A- A+

De acordo com o Resultado Provisório divulgado e respeitando o prazo para recursos, conforme previsto no item 6 do Edital de Chamamento Público N° 01/2023, dezoito Empreendimentos Econômicos Solidários foram selecionados para expor seus trabalhos no estande institucional da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE) na Fenearte 2023. Esses empreendimentos terão a oportunidade de compartilhar um espaço de 36m², juntamente com a Junta Comercial de Pernambuco - JUCEPE e a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco - AGE.

Todos os empreendimentos escolhidos pela curadoria possuem o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários - CADSOL. São organizações populares, como cooperativas e associações, provenientes da Região Metropolitana do Recife, Agreste e Sertão do estado. As produções selecionadas abrangem peças em barro, madeira e materiais reciclados, além de roupas artesanais e produtos oriundos da agricultura familiar, como doces, farinha e mandioca. Além de serem exibidos, esses itens poderão ser livremente comercializados no estande.

Próximos passos

Os expositores escolhidos deverão participar de encontros preparatórios para a exposição e venda de seus produtos na 23ª Fenearte, conforme estabelecido pelo edital. A primeira reunião está agendada para o dia 05 de junho de 2023, às 9h, na sede da SEDEPE, localizada na Rua da Aurora, 425, Boa Vista, área central do Recife. A ausência dos participantes nessa ocasião será considerada como desistência.

Fenearte

A Feira Nacional de Negócios do Artesanato (FENEARTE) é reconhecida como a maior feira de artesanato da América Latina. A 23ª edição será realizada de 05 a 16 de julho de 2023, no Centro de Convenções de Pernambuco, localizado na divisa entre Olinda e Recife. Os empreendimentos selecionados para compor o estande da SEDEPE terão a oportunidade de ocupar o espaço designado durante todo o evento.

A lista dos dezoito expositores selecionados, bem como outras informações, está disponível no site sedepe.pe.gov.br. Em caso de dúvidas, os participantes podem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone (81) 3183-7027, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

