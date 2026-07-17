A- A+

saúde e tecnologia Di2win utiliza IA para acelerar ressarcimento de recursos para a Secretaria de Saúde de Pernambuco Ferramenta tecnológica automatiza a leitura e interpretação de informações para o preenchimento de documentos dos pedidos de ressarcimento junto ao Ministério da Saúde

A Di2win, deep tech sediada no Porto Digital, firmou parceria com a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para otimizar o processo de ressarcimento administrativo de recursos da saúde pública estadual. A iniciativa utiliza Inteligência Artificial (IA)e é viabilizada pela Agente Inteligente de Ressarcimento Administrativo (AIRA), da SES-PE, que incorpora a tecnologia de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) da Di2win.

A ferramenta automatiza a leitura e interpretação de informações para o preenchimento de documentos necessários para formalização dos pedidos de ressarcimento junto ao Ministério da Saúde.

Na prática, o ressarcimento administrativo ocorre quando o Estado de Pernambuco é obrigado, por decisão judicial, a custear medicamentos, tratamentos ou procedimentos que deveriam ser financiados pela União no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Após arcar com essas despesas, o estado precisa seguir um rito administrativo para solicitar a devolução dos recursos, processo que exige a organização de documentos, preenchimento de formulários e análise por parte do governo federal.

Segundo o diretor de Inteligência Artificial da SES-PE, Álvaro Pinheiro, quando a AIRA começou a ser utilizada, em novembro de 2025, Pernambuco tinha cerca de R$ 1 bilhão a receber em ressarcimentos. Atualmente, há aproximadamente R$ 780 milhões de projeção de recuperação financeira em processos já submetidos, além de outros em andamento. Além disso, o número de processos enviados mensalmente ao Ministério da Saúde aumentou de 276 processos para 4.506 após a adoção da tecnologia.

Diante dos resultados obtidos, a Secretaria de Saúde de Pernambuco já avalia expandir o uso da tecnologia da Di2win para outras frentes. Uma das possibilidades é a aplicação da solução na leitura e extração de dados de prontuários clínicos, com o objetivo de alimentar a Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS), plataforma que integra informações de hospitais, unidades de média complexidade e atenção primária em todo o estado.

“A tecnologia da deep tech pernambucana pode ser aplicada não apenas na solicitação de ressarcimento por outras secretarias de saúde, mas se adaptar a qualquer contexto que haja necessidade de identificação e extração de dados de documentos digitalizados”, explica a CSO da Di2Win, Yves Nogueira.

*Com informações da assessoria

Veja também