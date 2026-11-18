Dia da Consciência Negra: confira o que abre e o que fecha em Pernambuco nesta sexta (20)
Feriado promoverá mudanças no expediente do Recife e de Pernambuco, além de alterações no comércio da Região Metropolitana
O Dia da Consciência Negra, que valoriza a história e a cultura afro-brasileira, com o debate contra o racismo e a busca por igualdade racial e direitos, é celebrado nesta sexta-feira (20) em todo o Brasil.
Com isso, o feriado promoverá mudanças no expediente do Recife e de Pernambuco, com repartições públicas fechadas, além de alterações no comércio da Região Metropolitana.
A abertura das lojas do centro e de bairros do Recife será facultativa na sexta-feira do feriado, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife).
Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial. A medida foi negociada entre os sindicatos patronal e o da categoria.
Leia também
• Instituto Etiene Medeiros promove ações sobre Consciência Negra no Recife
• Mês da Consciência Negra: confira sugestões de livros para fortalecer a luta antirracista
• Artista pernambucano lança EP "Prólogo ao Um", unindo música, identidade negra e consciência social
As agências bancárias também não estarão abertas para atendimento presencial ao público durante a sexta-feira.
Confira o que abre e o que fecha na RMR durante o Dia da Consciência Negra:
Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - das 11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - das 9h às 18h
Shopping ETC - das 12h às 18h
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping – das 9h às 22h
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h
Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h
As agências bancárias estarão fechadas na sexta-feira (20), de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).
As operações que dependem de compensação, como TEDs, cheques, boletos bancários e pagamentos agendados, não serão processadas no feriado. Os clientes poderão agendar transferências e pagamentos pelos canais digitais, com processamento no próximo dia útil.
Contas como água, energia e telefone, além dos boletos bancários com vencimento na sexta poderão ser pagos na segunda-feira (23), sem cobrança de acréscimos. Já os tributos e impostos com vencimento no feriado devem ser pagos antecipadamente para evitar a incidência de juros e multa.
O Pix, que funciona 24 horas todos os dias úteis e feriados, poderá ser feito normalmente.
Como alternativa, os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes para consultar saldos, extratos, fazer transferências e demais serviços disponíveis.