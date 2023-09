Dia das Crianças: média de R$ 123 por presente, diz pesquisa

A- A+

Segundo a pesquisa de Sondagem de Opinião realizada pela Fecomércio-PE em parceria com a Ceplan Consultoria, a maioria dos consumidores pernambucanos (67,9%), planeja celebrar o Dia das Crianças em 2023. Destes, 74,5% têm a intenção de comprar presentes, enquanto 26,6% vão optar por comemorar em casa, e 29,5% planejam fazer passeios ou viagens.

Em relação às compras para a data comemorativa, cerca de 61,7% dos consumidores planejam fazer suas compras na mesma semana do feriado. O ticket médio é de aproximadamente R$ 123 em presentes, com homens desembolsando em média R$ 131 e mulheres, R$ 116.

Além das compras, o levantamento também investigou as preferências por atividades recreativas, sendo praias, parques e praças a escolha mais comum, seguida por parques de diversão e locais de entretenimento com jogos eletrônicos, como o Gamestation. A gratuidade de acesso a esses locais reflete uma tendência de controlar os gastos.

Quanto aos locais de compra, a maioria dos consumidores planeja adquirir presentes no comércio tradicional (55,8%), seguido por shoppings centers (42,4%) e comércio eletrônico (13,2%). Essas escolhas não são exclusivas, e os consumidores podem pesquisar em um canal e efetuar a compra em outro, influenciados por ofertas ou preços atrativos.

No que diz respeito aos métodos de pagamento, 56% dos consumidores preferem pagar à vista, seja com dinheiro, Pix ou cartão de débito, enquanto 57% optarão pelo cartão de crédito. A possibilidade de escolher mais de uma opção de pagamento indica uma tendência de utilizar uma combinação de modalidades.

Os produtos mais procurados serão brinquedos ou jogos não eletrônicos (65,2%), seguidos de roupas ou acessórios de vestuário (24,5%) e calçados (10,9%). A variação de preços nos últimos 12 meses, com inflação leve em brinquedos e roupas infantis, e deflação em consoles de videogames, pode influenciar as escolhas dos consumidores na hora de comprar.

Os resultados mostram que os varejistas têm baixa intenção de contratar mão de obra temporária para o Dia das Crianças, com apenas 3,3% dos estabelecimentos no comércio tradicional planejando aumentar sua equipe. O uso da internet e das redes sociais será prevalente para impulsionar as vendas

Varejistas otimistas

A pesquisa aponta que os empresários do varejo estão com expectativas elevadas para as vendas no Dia das Crianças, com 58,6% acreditando que as vendas serão maiores do que em 2022 no varejo tradicional e 67,2% nos shoppings centers. No segmento de alimentação do comércio tradicional, 42,7% esperam vender mais em comparação ao ano passado, e 63,1% dos empresários de alimentação em shoppings seguem a mesma expectativa.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, em referência aos resultados da pesquisa, observou que “os consumidores planejam adotar uma abordagem mais econômica para o Dia das Crianças em comparação com outras celebrações".

