Dia das Mães: bares e restaurantes de Pernambuco esperam aumentar o faturamento em até 20%

Pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel em PE) mostrou que empresários da categoria de alimentação fora do lar esperam aumentar o faturamento em até 20% no Dia das Mães. O setor está otimista com a data, enxergando o momento como uma forma de impulsionar seus negócios.

De acordo com os dados apresentados, cerca de 88% dos estabelecimentos abrirão no Dia das Mães, e 90% deles esperam faturar mais em 2024 do que no ano anterior. Mesmo com o aumento dos insumos e das dívidas pendentes, os bares e restaurantes de Pernambuco estão seguros que irão superar esse momento e prosperar no mercado.

Segundo Tony Souza, presidente da Abrasel em Pernambuco, o Dia das Mães é uma ótima oportunidade para os bares e restaurantes de Pernambuco. " A expectativa de um aumento significativo no faturamento mostra que os empresários estão confiantes no potencial de recuperação e crescimento do setor, ainda que gradual. Mesmo enfrentando sérios desafios econômicos, como inflação, dívidas e prejuízos, o sentimento é que com apoio, políticas públicas e estratégias criativas, focadas no serviço de qualidade, podemos prosperar nesse período e além", disse.

