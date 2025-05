A- A+

Economia Dia das Mães movimenta comércio do Recife com brindes e promoções Com valor médio por presente 15% maior que em 2023, consumidores priorizam presentes pessoais; comércio aposta em redes sociais e decoração temática

O comércio do Recife já sente os efeitos do Dia das Mães, segunda data mais importante para o varejo no ano. Segundo a pesquisa mais recente da Fecomércio-PE (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco), realizada em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 73,1% dos pernambucanos devem comemorar a data em 2025.

As principais formas de celebração são a compra de presentes (63,6%), encontros em casa (45,9%) e refeições em restaurantes (21,6%).O valor médio estimado por presente é de R$196 — alta de quase 15% em relação a 2023 — enquanto o gasto médio com alimentação fora do lar foi calculado em R$192.

Segundo o economista Rafael Lima, da Fecomércio-PE, o crescimento está diretamente ligado ao aumento do poder de compra das famílias e à ampliação do emprego formal no estado.

“O valor médio gasto com presentes saltou de R$170 em 2023 para R$196 em 2025, reflexo do maior poder de compra das famílias. Além disso, o uso do Pix subiu de 21,9% para 30% neste período, o que demonstra a preferência por meios de pagamento mais rápidos, seguros e com ótima liquidez aos empresários”, explicou.

Ele acrescenta que o comportamento do consumidor na data é impulsionado por fatores emocionais e estratégias promocionais, mas também reflete uma mudança no tipo de presente escolhido.

“Antes, eletrodomésticos e utensílios eram comuns. Hoje, vemos maior busca por perfumes, roupas e experiências. É uma reconfiguração simbólica da figura materna no ambiente de consumo”, avaliou.

Perfumes

Na Mahogany, loja de cosméticos do Shopping Tacaruna, o movimento começou logo no início do mês. A vendedora Luciana Miranda conta que os clientes apareceram cedo:

“Desde o dia 1º, já procuravam presentes para mãe, sogra, tia, prima. O movimento está melhor do que o do ano passado.”

Segundo a pesquisa, perfumes e cosméticos aparecem como a segunda categoria mais procurada (26,9%), atrás apenas de roupas e acessórios (35,1%). Calçados (17,6%) e bolsas ou joias (10,9%) também figuram entre os preferidos.

Eletro

No Carrefour, a gerente Maria José da Silva aponta a busca por itens de maior valor.

“Já ornamentamos tudo e estamos esperando esse boom agora no fim de semana. O cliente tem buscado muito a linha de televisores, principalmente acima de 50 polegadas.”

O comércio tradicional deve registrar crescimento de 21,9% nas vendas, enquanto nos shoppings a projeção é de 24,9%, segundo a Fecomércio-PE.

Consumidores

A aposentada Ana Maria Ribeiro perdeu sua mãe, mas sempre compra presentes para outras mulheres importantes na sua vida. “Eu não tenho mais mãe, mas continuo com ela. A gente é o pedaço da mãe, é a continuação”, contou, emocionada. Ela preferiu comprar presencialmente. “Online é prático, mas eu gosto de sentir o produto”.

Questionada sobre quanto pretendia gastar, Ana diz não se limitar em datas como essa. “Com mãe não tem limite. Um milhão ainda é pouco. Compro para todas as mães que me rodeiam”, disse.

Já a estudante Diana Mirella Correia comprou uma chaleira elétrica e um ventilador. “Vim ao médico e aproveitei. O preço está bom, e ela vai ficar feliz. Era o que ela queria.” Sobre o valor que planejou gastar, a estudante disse que as promoções a fizeram gastar até menos. “Consegui comprar por menos de R$300,00, abaixo do que eu esperava gastar”.

Veja também