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Vendas Dia das Mães: preços de presentes têm variação de até 400% Pesquisa do Procon Recife aponta que um único item pode custar R$ 49,90 em um estabelecimento e R$ 199,90 em outro. Segundo a Fecomércio-PE, a data deve movimentar R$ 10,9 bilhões

Com a proximidade do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, os consumidores se apressam e movimentam o comércio em busca do presente ideal. No entanto, a tradição de homenagear as mães exige atenção redobrada com os preços. Levantamento realizado pelo Procon Recife identificou variações que podem chegar a 400% em um mesmo produto.

O item com maior diferença de preço foi a rosa unitária, símbolo clássico da data. Nos estabelecimentos visitados pelas equipes de fiscalização, o preço variou entre R$ 5,00 e R$ 25,00. A oscilação expressiva reforça a importância de pesquisar antes de comprar, sem isso o impacto no bolso pode ser grande.

Além das flores, o órgão também analisou outros produtos mais procurados neste período, como eletroportáteis e itens de perfumaria. O depilador elétrico apresentou a segunda maior variação, de 307,96%, com preços de R$ 49,90 a R$ 199,90. Já no segmento de perfumes, a diferença chegou a 164%, com valores que vão de R$ 419,00 a R$ 1.109,00 para a mesma marca.

Apesar das variações, o comércio sente o aquecimento nas vendas. Segundo a comerciante Joselma Silva, 54 anos, a procura aumentou nos últimos dias e a expectativa é positiva.

“As vendas estão boas, sim. Desde o começo da semana a gente já percebeu um aumento no movimento, e agora, mais perto do Dia das Mães, a procura ficou ainda maior. Muita gente chega pesquisando, perguntando preços, comparando, mas no fim acaba levando alguma coisa. Os itens mais procurados são os mais tradicionais, como roupas e perfumes”, afirmou. Joselma Silva: "Desde o começo da semana a gente já percebeu um aumento no movimento, e agora, mais perto do Dia das Mães, a procura ficou ainda maior"

Entre os consumidores, a percepção também pode ser positiva quando há pesquisa.

“Dei uma pesquisada em várias lojas antes de decidir, porque sabia que os preços podem variar muito. No fim, achei opções bem acessíveis e que cabem no meu orçamento. Acho que, quando a gente procura com calma, dá pra encontrar presentes bons sem precisar gastar tanto”, relatou a estudante Maria Eduarda, de 24 anos.

Retração

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE), o período deve movimentar cerca de R$ 10,9 bilhões no estado em 2026. Apesar do volume expressivo, a projeção indica uma leve retração de 1,25% em relação ao ano passado, refletindo um cenário de consumo mais cauteloso.

De acordo com a entidade, fatores como o crédito mais restrito e o aumento da inadimplência têm impactado diretamente no comportamento das famílias. Atualmente, mais de 5% do crédito concedido às pessoas físicas no país está em atraso, o que contribui para a redução das compras e maior seletividade na hora de consumir.

Outro ponto de pressão é a alta nos preços de itens tradicionalmente procurados na data. Produtos como joias e bijuterias acumularam aumento de 21,1% nos últimos 12 meses, enquanto os serviços de alimentação fora de casa subiram 6,5%, ambos acima da inflação geral do período.

Perfil

Para o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, esse cenário leva a uma mudança no padrão de consumo.

“Com o avanço inflacionário em itens típicos e o aumento do endividamento, as famílias ajustam o padrão de consumo, priorizando despesas essenciais. Na prática, o consumidor não deixa de comprar, mas passa a optar por presentes mais acessíveis, reduzindo o valor médio gasto na data”, explicou.

O economista Brenno Almeida reforça que o comportamento do mercado neste período segue uma lógica sazonal. “Em datas como o Dia das Mães, assim como no Natal e no Dia das Crianças, há uma elevação na demanda por um conjunto variado de produtos. O comércio e a indústria já se preparam com antecedência, reforçando estoques e negociando com fornecedores para atender esse aumento nas vendas”, afirmou.

O economista também destaca mudanças no perfil de consumo ao longo dos anos.

“As famílias brasileiras são mais diversas, e isso impacta diretamente na forma de presentear. Hoje, além dos itens tradicionais, há uma procura maior por produtos ligados ao bem-estar, como roupas esportivas, tênis e até experiências, como viagens e serviços de spa”, pontuou.

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