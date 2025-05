Dia das Mães: operações de alimentação de shoppings de Pernambuco abrem em horário especial; confira

A- A+

Para celebrar o Dia das Mães, operações de alimentação de alguns shoppings de Pernambuco abrirão em horário especial, uma hora mais cedo. Confira:



RioMar Recife - Pina

O RioMar Recife terá horário especial no domingo (11), Dia das Mães. As operações de alimentação abrem das 11h às 21h. Lojas e demais atrações funcionam das 12h às 21h.



Shopping Recife - Boa Viagem

As operações de alimentação do Shopping Recife abrem das 11h às 21h, horário especial, neste domingo de Dia das Mães. As demais operações funcionam das 12h às 21h.



Shopping Tacaruna - Santo Amaro

No Dia das Mães, as operações de alimentação do Shopping Tacaruna funcionarão no horário especial das 11h às 21h. Demais lojas das 12h às 21h.

Plaza Shopping - Casa Forte

No Dia das Mães, operações de alimentação do piso L5 e o restaurante Tio Armênio, do L1, abrirão em horário especial, das 11h às 21h.



Informamos que no domingo, 11/05, em função do Dia das Mães, as operações da praça de alimentação (piso L5) e (piso L1), no Plaza Shopping, abrirão mais cedo, a partir das 11h.



Shopping Patteo - Olinda

Operações da praça de alimentação e restaurantes do Shopping Patteo, em Olinda, abrem das 11h às 21h neste domingo (11), Dia das Mães. Lojas e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h.



No domingo, para celebrar a data, haverá show gratuito da cantora e compositora Catarina Rosa, destaque do talent show The Voice Brasil, em 2019. As apresentações serão em dois horários: 13h às 14h30 e 17h às 18h30, na varanda panorâmica do piso L3.

Paulista North Way Shopping

A Praça de Alimentação do Paulista North Way Shopping abrirá, excepcionalmente, às 11h. Os demais serviços do mall terão funcionamento normal, das 12h às 21h.

