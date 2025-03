A- A+

Milho Dia de São José marca início do plantio de milho em Pernambuco; produção pode sofrer queda Reza a tradição local que se chover até o dia de São José, ou perto dele, o inverno será chuvoso e a colheita do milho, em junho, será abundante

Para muitos produtores, o Dia de São José, celebrado nesta quarta-feira (19), marca o início do plantio do milho, um dos alimentos mais consumidos entre os pernambucanos no mês de junho, devido às festividades juninas e a abundância das comidas típicas feitas do grão. Porém, este ano, a produção do milho pode sofrer queda devido à diminuição das chuvas no Estado.

Reza a tradição local que se chover até o dia de São José, ou perto dele, o inverno será chuvoso e a colheita do milho, em junho, será abundante, explica o pesquisador e especialista em milho do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), José Tabosa.

“Caso não chova, haverá inverno seco e, portanto, a colheita do milho será escassa, o que parece que é o caso desse ano”, destacou. O ciclo do milho, entre seu plantio e a colheita, tem duração de três meses.

Chuvas

Segundo Tabosa, o ano hidrológico para 2025 está bastante reduzido em regime de chuvas, principalmente na mesorregião do Sertão de Pernambuco. Com isso, a produção do milho pode ser inferior ao cenário visto no ano passado.

“Para se ter uma ideia, as chuvas em janeiro foram animadoras, mas no mês de fevereiro praticamente não ocorreu precipitação favorável. Agora em março, onde no dia 19 coincide com o dia de São José, as chuvas estão bem abaixo da média histórica. Comparando com o ano passado, esse fato não ocorreu. Tudo faz crer que o volume a ser produzido será inferior ao produzido no ano passado”, explicou o pesquisador.

Com essa redução, é possível que o preço do milho também sofra mudanças este ano.

Para o agricultor familiar do Sertão que plantou o milho no mês de janeiro, o nível de chuva foi satisfatório. Porém, quem deixou para plantar o grão em fevereiro ou no início de março, já encontrou uma precipitação mais reduzida.

“Caso não haja continuidade e uma certa regularidade nas chuvas no decorrer do ciclo do milho, ocorrerá frustração parcial ou total de safra”, reiterou José Tabosa.

A nível nacional, a situação pode ser diferente. Segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de milho para a safra 2024/2025 será de 122,76 milhões de toneladas, um crescimento de 6,1% na comparação com a última safra.

Políticas públicas

Para auxiliar os produtores de milho e de outras cultivares, o IPA oferece serviços diversos, como o programa de distribuição de sementes certificadas há mais de 30 anos, destacou o diretor de pesquisa do IPA, Henrique Castelletti.

“Vem sendo avaliado ao longo desse tempo a inclusão de cultivares que possam ser melhor adaptadas às condições climáticas de cada região do Estado. Isso é um trabalho feito pela pesquisa que, juntamente com a diretoria de extensão rural, traz essa assistência técnica e esse acompanhamento junto aos agricultores com a distribuição”, disse.

O diretor também mencionou que o atual governo estadual retomou a aração de terra. A iniciativa já foi realizada na região do Sertão e agora vai ser iniciada no Agreste pernambucano, de acordo com o calendário.

Veja também