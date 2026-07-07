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negócios Dia do Chocolate: consumo fora do lar avança 5%, puxado por adolescentes e jovens adultos Compras do produto no foodservice movimentaram R$ 3 bilhões nos 12 meses terminados em março de 2026

O consumo de chocolate no mercado de alimentação fora do lar no Brasil está crescendo impulsionado principalmente pela demanda vinda de adolescentes e jovens de 24 a 35 anos de idade, mostram dados do Instituto Foodservice Brasil (IFB). Nesta terça-feira, Dia do Chocolate, marcas, restaurantes e varejistas investem em promoções para fisgar o consumidor.

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Segundo o estudo, o consumo movimentou aproximadamente R$ 3 bilhões entre abril de 2025 e março de 2026 no foodservice, alta de 5% em relação ao período anterior. Nesse período, foram registrados mais de 129 milhões de pedidos.

Os dados revelam que o consumo está concentrado em momentos específicos do dia. O lanche da tarde e as refeições noturnas respondem, juntos, por quase 76% dos pedidos, indicando que o chocolate costuma ser associado a pausas ao longo do dia e ao encerramento das atividades.

O perfil dos consumidores também reflete diferentes hábitos. Os principais grupos são os de adolescentes de até 17 anos e de adultos entre 25 e 34 anos, representando 27% do consumo cada, enquanto a participação entre homens e mulheres é equilibrada.

Na hora da comprar, a praticidade também pesa. As aquisições são feitas principalmente em híper e supermercados, que concentram 30% das compras, seguidos pelas lojas de conveniência, responsáveis por 13%.

O levantamento mostra ainda que a conveniência é o principal fator que motiva o consumo, citada por 57% dos consumidores. Em seguida aparece a indulgência, mencionada por 53%, reforçando o papel do chocolate como uma escolha ligada à recompensa, ao conforto e ao prazer, mesmo em pequenas porções.

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