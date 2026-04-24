A- A+

BRASIL Dia do Churrasco: Mercado cresce 39% e já movimenta R$ 1,2 bi por ano no Brasil Consumo se concentra no almoço e é dominado por público acima de 25 anos, que responde por mais de 83% das ocasiões

No dia 24 de abril, o Brasil celebra o que já não precisa de ocasião especial: o churrasco, hábito já consolidado entre os consumidores. Esse mercado movimentou no país R$ 1,2 bilhão em 2025, uma alta de 39% em relação a 2024. É o que revelam os dados do Instituto Foodservice Brasil (IFB). Foram registradas mais de 50 milhões de transações, um avanço de 6% no ano.

Segundo a pesquisa, 66% do consumo de churrasco ocorre durante o almoço. E mais de 83% do consumo é feito por pessoas com mais de 25 anos.

Na análise por tipo de estabelecimento, o churrasco aparece com maior presença em locais de menor gasto por cliente, que concentram 28% das ocasiões. Em seguida, vêm os restaurantes de pratos servidos à la carte, com 17%, e os de maior tíquete médio, com 13%.





Entre os principais fatores que levam ao consumo, o desejo por indulgência, ou seja, comer por prazer, se mantém estável. Já o consumo por hábito recuou em relação a 2024, o que sugere uma pequena mudança no comportamento do consumidor, embora ainda sem impacto significativo no total de ocasiões.

“O churrasco segue como uma ocasião relevante no foodservice brasileiro, conectada ao prazer e à convivência”, afirma Ingrid Devisate, vice-presidente executiva do Instituto Foodservice Brasil.

Veja também