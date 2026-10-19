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COMÉRCIO

Dia do Comerciário: lojas e shoppings têm funcionamento alterado em Pernambuco nesta segunda (19)

Data é tradicionalmente celebrada na terceira segunda-feira de outubro

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Comércio do Centro do RecifeComércio do Centro do Recife - Foto: CDL / Divulgação

Tradicionalmente celebrado na terceira segunda-feira de outubro, o Dia do Comerciário altera o funcionamento de shoppings e comércios de rua do estado nesta segunda-feira (19). 

Folha de Pernambuco preparou um roteiro com as principais alterações de funcionamento na data. Confira:

Comércio do Centro do Recife
As lojas funcionarão de maneira facultativa, em que cada estabelecimento define seu horário de funcionamento. 

A decisão atende a uma negociação do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife) com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

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Shoppings
Os shoppings do estado também terão ponto facultativo. Enquanto alguns operam em horário especial, outros terão serviços fechados ou atendimento reduzido.

Recife:

Olinda

Paulista

Camaragibe

Jaboatão dos Guararapes

Cabo de Santo Agostinho

Igarassu

Moreno

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