Dia do Comerciário: lojas e shoppings têm funcionamento alterado em Pernambuco nesta segunda (19)
Data é tradicionalmente celebrada na terceira segunda-feira de outubro
Tradicionalmente celebrado na terceira segunda-feira de outubro, o Dia do Comerciário altera o funcionamento de shoppings e comércios de rua do estado nesta segunda-feira (19).
A Folha de Pernambuco preparou um roteiro com as principais alterações de funcionamento na data. Confira:
Comércio do Centro do Recife
As lojas funcionarão de maneira facultativa, em que cada estabelecimento define seu horário de funcionamento.
A decisão atende a uma negociação do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife) com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).
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Shoppings
Os shoppings do estado também terão ponto facultativo. Enquanto alguns operam em horário especial, outros terão serviços fechados ou atendimento reduzido.
Recife:
- Shopping Recife: 12h às 21h (todas as lojas)
- RioMar Recife: 12h às 21h (todas as lojas)
- Shopping Boa Vista: 11h às 19h (todas as lojas)
- Shopping Tacaruna: 12h às 21h (todas as lojas)
- Plaza Shopping: 12h às 21h (todas as lojas)
- Shopping de Afogados: fechado
- Shopping ETC: Somente praça de alimentação funciona, das 12h às 18h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda:12h às 21h (todas as lojas)
Paulista
- Paulista North Way Shopping: 12h às 21h (todas as lojas)
Camaragibe
- Camará Shopping: Somente praça de alimentação funciona, das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes: 12h às 21h (todas as lojas)
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada: Somente praça de alimentação funciona, das 12h às 20h.
Igarassu
- Shopping Igarassu: 12h às 20h (todas as lojas)
Moreno
- Recife Outlet: 9h às 21h (todas as lojas)