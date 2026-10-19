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COMÉRCIO Dia do Comerciário: lojas e shoppings têm funcionamento alterado em Pernambuco nesta segunda (19) Data é tradicionalmente celebrada na terceira segunda-feira de outubro

Tradicionalmente celebrado na terceira segunda-feira de outubro, o Dia do Comerciário altera o funcionamento de shoppings e comércios de rua do estado nesta segunda-feira (19).

A Folha de Pernambuco preparou um roteiro com as principais alterações de funcionamento na data. Confira:

Comércio do Centro do Recife

As lojas funcionarão de maneira facultativa, em que cada estabelecimento define seu horário de funcionamento.

A decisão atende a uma negociação do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife) com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

Shoppings

Os shoppings do estado também terão ponto facultativo. Enquanto alguns operam em horário especial, outros terão serviços fechados ou atendimento reduzido.

Recife:

Shopping Recife: 12h às 21h (todas as lojas)



12h às 21h (todas as lojas) RioMar Recife: 12h às 21h (todas as lojas)



12h às 21h (todas as lojas) Shopping Boa Vista: 11h às 19h (todas as lojas)



11h às 19h (todas as lojas) Shopping Tacaruna : 12h às 21h (todas as lojas)



: 12h às 21h (todas as lojas) Plaza Shopping: 12h às 21h (todas as lojas)



12h às 21h (todas as lojas) Shopping de Afogados: fechado



fechado Shopping ETC: Somente praça de alimentação funciona, das 12h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda:12h às 21h (todas as lojas)

Paulista

Paulista North Way Shopping: 12h às 21h (todas as lojas)

Camaragibe

Camará Shopping: Somente praça de alimentação funciona, das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes: 12h às 21h (todas as lojas)

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada: Somente praça de alimentação funciona, das 12h às 20h.

Igarassu

Shopping Igarassu: 12h às 20h (todas as lojas)

Moreno

Recife Outlet: 9h às 21h (todas as lojas)

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