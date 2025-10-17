Dia do Comerciário: saiba o que abre e o que fecha em Pernambuco nesta segunda-feira (20)
Data altera o funcionamento do comércio de rua do Recife e dos shoppings de Pernambuco
O feriado do Dia do Comerciário é comemorado nesta segunda-feira (20) e celebra a importância dos profissionais do setor para a economia do país.
A data altera o funcionamento do comércio de rua do Recife e dos shoppings de Pernambuco.
A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) informou que o comércio do Recife funcionará em horário especial e que a abertura das lojas será facultativa.
Os shoppings centers do estado também terão operação diferenciada na data.
Confira o funcionamento do comércio em Pernambuco no Dia do Comerciário:
O comércio do Centro do Recife e dos bairros vão funcionar em horário especial na segunda-feira (20), segundo informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). A decisão foi tomada após negociação com o sindicato da categoria.
As lojas de rua funcionarão de maneira facultativa. Ficará a cargo de cada lojista definir o horário de funcionamento.
Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - das 9h às 17h
Shopping ETC - das 12h às 18h (apenas praça de alimentação)
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 12h às 21
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h (praça de alimentação)
Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h
Caruaru
Shopping Difusora - 11h às 20h (praça de alimentação)
Caruaru Shopping - 11h às 22h (praça de alimentação e operações de lazer).