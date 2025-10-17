Sex, 17 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta17/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
feriado

Dia do Comerciário: saiba o que abre e o que fecha em Pernambuco nesta segunda-feira (20)

Data altera o funcionamento do comércio de rua do Recife e dos shoppings de Pernambuco

Reportar Erro
Comércio do Centro do Recife: saiba o que abre e o que fecha no feriadoComércio do Centro do Recife: saiba o que abre e o que fecha no feriado - Foto: Paulo Pinheiro/CDL Recife/Divulgação

O feriado do Dia do Comerciário é comemorado nesta segunda-feira (20) e celebra a importância dos profissionais do setor para a economia do país.

A data altera o funcionamento do comércio de rua do Recife e dos shoppings de Pernambuco.

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) informou que o comércio do Recife funcionará em horário especial e que a abertura das lojas será facultativa.

Os shoppings centers do estado também terão operação diferenciada na data.

Leia também

• CTTU divulga esquemas de trânsito para eventos esportivos do final de semana no Recife

• Centro do Recife é tema de debate sobre revitalização urbana na próxima terça (21)

• Sesc comemora o Dia do Comerciário no Grande Recife

Confira o funcionamento do comércio em Pernambuco no Dia do Comerciário:

Comércio do Recife

O comércio do Centro do Recife e dos bairros vão funcionar em horário especial na segunda-feira (20), segundo informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). A decisão foi tomada após negociação com o sindicato da categoria.

As lojas de rua funcionarão de maneira facultativa. Ficará a cargo de cada lojista definir o horário de funcionamento. 

Shoppings e Comércio

Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h 
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - das 9h às 17h
Shopping ETC - das 12h às 18h (apenas praça de alimentação)

Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h 

Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h. 

Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 12h às 21

Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h (praça de alimentação)

Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h

Caruaru
Shopping Difusora - 11h às 20h (praça de alimentação)
Caruaru Shopping - 11h às 22h (praça de alimentação e operações de lazer).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter