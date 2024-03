A- A+

promoções Dia do consumidor: é melhor esperar a Black Friday ou vale a pena comprar um produto agora? Apesar de similares, os eventos têm objetivos diferentes e podem oferecer diversos benefícios aos consumidores, dependendo da intenção de compra de cada pessoa

Tanto o Dia do Consumidor quanto a Black Friday são datas especiais em que o varejo tem aproveitado para oferecer descontos e ampliar as vendas. Apesar de similares, os eventos têm objetivos diferentes e podem oferecer diversos benefícios aos consumidores, dependendo da intenção de compra de cada um.

O Dia do Consumidor reúne promoções para diferentes segmentos no primeiro semestre, um período sem grandes apostas comerciais. A data marca está sexta-feira, mas algumas lojas e marcas fazem promoções desde o início da semana. Já a Black Friday é uma das datas mais aguardadas por boa parte dos consumidores, principalmente porque diversas redes varejistas anunciam inúmeros descontos durante a semana que antecede a sexta-feira econômica.

Originalmente, o Dia do Consumidor foi pensado para reforçar os direitos dos clientes. Nesse período é comum lojas focarem em promoções para retenção de clientes. Outra possibilidade é eliminar o excesso de produtos que sobraram dos estoques de verão, Natal ou da própria Black Friday. Também é possível encontrar cupons, ofertas de frete grátis, promoções de assinaturas, mais opções de parcelamento e outros serviços que agregam valor à relação entre a empresa e o consumidor.

A Semana do Consumidor pode ser uma oportunidade para buscar descontos em compras menores, segundo o Giz Brasil. Já a Black Friday tende a oferecer os maiores descontos em produtos, principalmente em eletrônicos e eletrodomésticos.

Produtos mais procurados

Segundo a Forbes, dados fornecidos pelo Mercado Livre, apontam que a busca por dispositivos tecnológicos atingiu números recordes nos últimos meses. Celular 5G é de interesse de pelo menos 61% dos usuários e quatro em cada dez consumidores gostariam de investir em devices que se conectam entre si, como smartwatches, tablets e notebooks.

Na lista dos cinco produtos mais procurados pelos brasileiros estão: Smartphones; notebooks, iPhones, eletrodomésticos e tablets. Segundo a plataforma, em média foram registradas 862 buscas por segundo, ao longo de 2023.

Se você já possui algum dinheiro guardado ou investido e pensa em utilizá-lo para comprar algum produto, vá verificando os preços. Pode ser que, antes mesmo da Black Friday, ele entre em promoção. Nesse caso, não valeria esperar até lá para realmente adquirir o item. Analisar todos os casos individualmente com cautela vai te ajudar bastante nesse processo. Com a era do Pix, há descontos por meio desse método de pagamento, que pode valer muito a pena considerando a alta dos preços de diversos setores.

Veja também

REDES SOCIAIS Dona do TikTok está prestes a se tornar a maior rede social do mundo e já fatura US$ 120 bi