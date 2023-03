A- A+

Pernambuco Dia do consumidor é prorrogado com ofertas e serviços até o final do mês Para fidelizar clientes, serviços públicos e privados estendem promoções e orientações

O Dia do Consumidor é comemorado nesta quarta-feira (15), mas a semana e o mês ainda reservam alguns benefícios para quem ainda quer comprar ou utilizar algum serviço. Shoppings e lojas estão oferecendo descontos e o setor público apresenta vantagens para o contribuinte. Entre alguns destaques na área privada, citam-se o Shopping Plaza Online, o Home da Ferreira Costa e a Avon.

A plataforma de vendas online do Plaza (https://plazaonline.com.br/) oferece produtos com descontos de até 70% e a promoção se estende até o dia 19 de março. O consumidor pode acessar o site pelo smartphone ou pelo computador, podendo retirar com rapidez o pedido no drive-thru, nos armários inteligentes (lockers) ou recebê-lo no endereço indicado num raio de até 20 quilômetros do shopping, em até 24 horas.

O Home Center Ferreira Costa também vai até o dia 19 de março, com promoções e ofertas surpresas, tanto no www.ferreiracosta.com quanto no aplicativo que pode ser baixado pelo celular. O consumidor que quiser aproveitar encontrará até 50% off, além de frete grátis e cupons de descontos no app. A perspectiva do Home Center é um crescimento de 30% nos acessos ao app, comparado ao ano passado (2022).

Até o dia 31 de março, a Avon preparou uma seleção de produtos com até 50% de descontos. Nas lojas virtuais, encontra-se desde itens de maquiagem até cuidados com o corpo. Além disso, nas compras acima de R$119,90, ganha-se 15% OFF EXTRA utilizando o cupom CONSUMIDOR15. Os produtos podem ser localizados no https://www.avon.com.br/encontre-representante-avon ou https://www.avon.com.br. No SAC, o número gratuito disponível é 0800 708 2866 de segunda a sábado das 8h às 20h.

PROCON E IPTU



No setor público, o Procon Recife programou algumas ações, começando pela ampliação de seu canal de atendimento. O órgão municipal também passou a receber denúncias pelo whatsapp (81) 3355 3286 e, nesta quarta-feira (15), enviou uma equipe, das 10h às 15h, no Boulevard da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, para dar orientações aos consumidores sobre seus direitos e garantias.

Nesta quinta-feira(16), representantes do Procon Recife darão palestra no Plenarinho da Câmara de Vereadores sobre superendividamento e práticas abusivas bancárias. O Procon Recife quer chamar a atenção para práticas proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor como envio de correspondência com um cartão de crédito do banco que não foi solicitado previamente. "Em certas ocasiões, mesmo sem o desbloqueio do cartão, inicia-se a cobrança de taxas", adverte Pablo Bismack, secretário-executivo do Procon Recife.

A Secretaria de Finanças municipal, por exemplo, vai orientar o contribuinte a garantir descontos no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Para reduzir o tributo em até 50% do valor, vale solicitar a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) ao contratar serviços em estabelecimentos do Recife. Mais de 15 mil imóveis receberam abatimento do IPTU em 2023 utilizando desse crédito, totalizando mais de R$ 5 milhões em descontos nos boletos.

O contribuinte pode incluir o CPF nas notas em estabelecimentos como: academias de ginástica, escolas particulares, faculdades, cursos preparatórios para concursos e vestibulares, cursos de idiomas, lavanderias, barbearias, salões de beleza, clínicas de estética, hotéis, pousadas, motéis, oficinas mecânicas, oficinas de eletrodomésticos e computadores, hospitais, clínicas, laboratórios, gráficas, lava-jatos, casas de recepções, festas infantis, pet shops, veterinários, entre outros serviços.

De acordo com a secretária de finanças do Recife, Maíra Fischer, durante todo o mês de novembro eles abrem o sistema para que o contribuinte indique o imóvel que deseja utilizar o saldo de créditos para ter o abatimento no imposto.





