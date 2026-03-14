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Data promocional Dia do Consumidor: especialistas alertam para cuidados com falsas promoções e compras por impulso Celebrado no próximo domingo (15), o Dia do Consumidor é uma das principais datas promocionais do primeiro semestre no calendário do varejo

O Dia do Consumidor, celebrado no próximo domingo (15), é uma das principais datas promocionais do primeiro semestre no calendário do varejo. As ofertas costumam se estender durante todo o mês de março e podem representar uma oportunidade de economia. No entanto, é preciso atenção para evitar golpes e falsas promoções, além de cautela para não realizar compras por impulso e comprometer o orçamento.

No período, as lojas físicas e o comércio eletrônico promovem descontos com a expectativa de ampliar o volume de vendas. Segundo o economista Sandro Prado, o mês do consumidor é uma estratégia do varejo brasileiro em uma época onde há queda nas vendas.

“E por que há essa queda? Porque o brasileiro gasta, compra e consome muito, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, que são meses festivos e de férias das crianças, principalmente com a entrada do 13º salário. Em janeiro e fevereiro a gente tem IPVA, IPTU, material escolar e outros gastos de começo do ano que fazem com que as pessoas deem uma freada brusca no consumo”, explicou.

Promoções

O economista afirma que os consumidores devem estar atentos às falsas promoções e orienta que haja o acompanhamento do preço do produto desejado.

“É muito complexo você comprar porque está na promoção, mas se você não acompanha o preço daquele produto, você não sabe se aquele preço é realmente o que é cobrado. E hoje nós temos a possibilidade de pesquisar preços na internet. É importante que você procure em sites, em outras lojas, para fazer a comparação se realmente aquele estabelecimento está vendendo por um preço abaixo da média do mercado”, disse.

Parcelamento

Na empolgação de aproveitar as promoções, muitos consumidores acabam parcelando as compras. Porém, isso pode se tornar uma dor de cabeça no futuro e levar ao endividamento. De acordo com o economista, o hábito de parcelar é um desastre para o planejamento orçamentário familiar.

“Quando você parcela, você está jogando o pagamento para o futuro. Isso não é saudável. Na realidade, o que é saudável para o consumidor é que faça as compras, principalmente de bens de consumo não duráveis, com pagamento à vista. Mas para que isso aconteça, primeiro você tem que se livrar das suas dívidas e dos parcelamentos do cartão de crédito e recomeçar, aí sim, ganhando para depois gastar e não gastando antes de ganhar, que é a estratégia do parcelamento”, destacou.

Impulso

Segundo o educador financeiro Rhaldney Piauilino, o mês do consumidor tem boas oportunidades, principalmente em produtos de tecnologia, eletrodomésticos e alguns serviços.

“O problema é que muitas vezes a promoção cria uma sensação de urgência na pessoa, como se ela estivesse perdendo uma grande oportunidade. E aí entra o risco da compra por impulso. A pessoa compra algo que nem estava nos planos, só porque viu um desconto. Então a pergunta mais importante não é “está barato?”, e sim: eu já pretendia comprar isso?”, reiterou.

Piauilino orienta que os compradores sigam três recomendações para aproveitar as promoções sem se endividar.

“A primeira orientação é: planeje antes de comprar. Saiba exatamente o que você está procurando. A segunda é: pesquise preços, porque nem toda promoção é realmente vantajosa. E a terceira e última é: respeite seu orçamento. Uma promoção boa é aquela que não vira dívida depois. Se a compra vai gerar preocupação no próximo mês, provavelmente ela não valeu tanto a pena assim”, pontuou.

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