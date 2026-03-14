Dia do Consumidor: especialistas alertam para cuidados com falsas promoções e compras por impulso
Celebrado no próximo domingo (15), o Dia do Consumidor é uma das principais datas promocionais do primeiro semestre no calendário do varejo
O Dia do Consumidor, celebrado no próximo domingo (15), é uma das principais datas promocionais do primeiro semestre no calendário do varejo. As ofertas costumam se estender durante todo o mês de março e podem representar uma oportunidade de economia. No entanto, é preciso atenção para evitar golpes e falsas promoções, além de cautela para não realizar compras por impulso e comprometer o orçamento.
No período, as lojas físicas e o comércio eletrônico promovem descontos com a expectativa de ampliar o volume de vendas. Segundo o economista Sandro Prado, o mês do consumidor é uma estratégia do varejo brasileiro em uma época onde há queda nas vendas.
“E por que há essa queda? Porque o brasileiro gasta, compra e consome muito, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, que são meses festivos e de férias das crianças, principalmente com a entrada do 13º salário. Em janeiro e fevereiro a gente tem IPVA, IPTU, material escolar e outros gastos de começo do ano que fazem com que as pessoas deem uma freada brusca no consumo”, explicou.
Promoções
O economista afirma que os consumidores devem estar atentos às falsas promoções e orienta que haja o acompanhamento do preço do produto desejado.
“É muito complexo você comprar porque está na promoção, mas se você não acompanha o preço daquele produto, você não sabe se aquele preço é realmente o que é cobrado. E hoje nós temos a possibilidade de pesquisar preços na internet. É importante que você procure em sites, em outras lojas, para fazer a comparação se realmente aquele estabelecimento está vendendo por um preço abaixo da média do mercado”, disse.
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Parcelamento
Na empolgação de aproveitar as promoções, muitos consumidores acabam parcelando as compras. Porém, isso pode se tornar uma dor de cabeça no futuro e levar ao endividamento. De acordo com o economista, o hábito de parcelar é um desastre para o planejamento orçamentário familiar.
“Quando você parcela, você está jogando o pagamento para o futuro. Isso não é saudável. Na realidade, o que é saudável para o consumidor é que faça as compras, principalmente de bens de consumo não duráveis, com pagamento à vista. Mas para que isso aconteça, primeiro você tem que se livrar das suas dívidas e dos parcelamentos do cartão de crédito e recomeçar, aí sim, ganhando para depois gastar e não gastando antes de ganhar, que é a estratégia do parcelamento”, destacou.
Impulso
Segundo o educador financeiro Rhaldney Piauilino, o mês do consumidor tem boas oportunidades, principalmente em produtos de tecnologia, eletrodomésticos e alguns serviços.
“O problema é que muitas vezes a promoção cria uma sensação de urgência na pessoa, como se ela estivesse perdendo uma grande oportunidade. E aí entra o risco da compra por impulso. A pessoa compra algo que nem estava nos planos, só porque viu um desconto. Então a pergunta mais importante não é “está barato?”, e sim: eu já pretendia comprar isso?”, reiterou.
Piauilino orienta que os compradores sigam três recomendações para aproveitar as promoções sem se endividar.
“A primeira orientação é: planeje antes de comprar. Saiba exatamente o que você está procurando. A segunda é: pesquise preços, porque nem toda promoção é realmente vantajosa. E a terceira e última é: respeite seu orçamento. Uma promoção boa é aquela que não vira dívida depois. Se a compra vai gerar preocupação no próximo mês, provavelmente ela não valeu tanto a pena assim”, pontuou.