A- A+

Empreendedorismo Dia do empreendedor: negócios pernambucanos apostam em seus diferenciais para se destacar no mercado A data é comemorada neste domingo, 5 de outubro, e faz alusão ao Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Já vai longe o tempo em que ter um emprego com carteira assinada era o sonho de qualquer trabalhador. Nesse cenário, entretanto, o empreendedorismo surge como um dos principais impulsionadores da economia, um caminho que exige coragem, resiliência e planejamento para superar os obstáculos e alcançar o sucesso. Em referência à criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o dia 5 de outubro, celebrado neste domingo, foi instituído como o Dia do Empreendedor, em 1999.

Em Pernambuco, a prática do empreendedorismo tem apresentado um crescimento significativo. De janeiro a março de 2025, o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas e Micro Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE) registrou a abertura de 109,3 mil pequenos negócios, uma alta de 36,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para a economista e especialista em Inteligência de Mercado do Sebrae Pernambuco, Sylvia Siqueira, entre os segmentos econômicos de maior densidade no empreendedorismo no estado estão o varejo de moda, salões de beleza, promotores de vendas, mercadinhos e lanchonetes. “Além destes, crescem os CNPJs relacionados à logística, como transporte de carga e serviços de malote, e serviços de apoio administrativo”, afirmou.

Vendas

Foi em um destes ramos, o de promoção de vendas, que a trajetória de Rosicleia Conceição, de 44 anos, começou como empreendedora de forma despretensiosa. Há 16 anos, ela decidiu entrar no ramo da perfumaria movida mais pela necessidade do que por um plano estruturado.

“A princípio, o que me fez começar foi não ter dinheiro. Como eu sabia que as marcas davam desconto na compra de muitas unidades, eu comecei a me cadastrar no site com amigas para comprar mais barato para consumo”, afirmou.

Rosicleia Conceição, empreendedora | Foto: arquivo pessoal

Após as amigas desistirem das compras conjuntas, ela viu uma oportunidade e começou a comprar em maior quantidade, aproveitando os preços reduzidos dos fornecedores, para vender os produtos mais baratos. Primeiro, as vendas eram feitas no chamado boca a boca, depois, numa lojinha online. “Eu não tinha hora. Trabalhava de madrugada, de domingo a domingo, atendia clientes em qualquer momento”, pontuou.

Hoje, o negócio de Rosicleia é um pouco diferente. Com o sucesso das vendas, a empreendedora conta com uma loja física no ramo de perfumaria, a RJ Perfumes, que emprega cerca de 15 funcionários. A empreendedora também já ganhou alguns prêmios reconhecendo a sua trajetória, como Viagem Perfurmada, Destaques Natura, Transformadores da Beleza e Juntos pelo Mundo.

Custos

O sucesso é sempre o foco e a determinação é uma das principais características de muitos empreendedores, mas alguns obstáculos podem surgir pela frente. Para Rosicleia, o medo de não dar conta dos custos no início era constante. “Um dos principais obstáculos para empreender era a falta de recurso”.

Essa demanda é um dos principais receios de quem começa a empreender e uma das causas que levam os novatos no segmento a procurarem o Sebrae, junto a dúvidas sobre precificação, segundo o especialista de Finanças e Contabilidade da instituição, Cleto Paixão.

“Muitas pessoas começam sem ter uma noção inicial de empreendimento. Montaram a empresa apenas por uma oportunidade que surgiu e aí, sem planejamento, acaba buscando orientação administrativa e financeira depois que a empresa já está montada”, disse.

Cleto Paixão destacou que a falta de crédito para pequenos negócios muitas vezes está ligada à desorganização financeira dos empreendedores. Segundo ele, a ausência de planejamento é um dos maiores erros cometidos, seja na abertura de empresas, na solicitação de empréstimos ou até em ações de marketing.

“Os bancos exigem organização para liberar crédito, e muitas vezes isso não existe. É preciso fluxo de caixa, controle financeiro e precificação correta, não apenas baseada na concorrência”, explicou. Ele alerta que a má gestão pode levar até ao fechamento das empresas e recomenda que os empreendedores busquem capacitação por meio de cursos e treinamentos oferecidos gratuitamente pelo Sebrae.

Tendências

Atualmente, o empreendedorismo tem sido um caminho para jovens com mentes criativas, o que acaba mudando o perfil do empreendedor e das oportunidades, que hoje estão cada vez mais ligadas a tendências de consumo, mudanças nas estruturas sociais e uso de inteligência artificial.

Com esse movimento, para a economista Sylvia Siqueira, o mercado abre espaço para algumas especificidades, como negócios digitais e nativos em IA, economia verde, serviços de bem-estar, alimentação saudável, turismo de experiência, além de soluções tecnológicas para gestão e produtividade.

Foi visualizando um horizonte na moda sustentável, dois segmentos em alta, o mercado de moda e sustentabilidade, que a empreendedora Alana Barbosa, de 29 anos, criou o brechó e upcycling (método que transforma os resíduos em novos materiais) Garimpo de Pantera, em 2023.

Alana é formada em publicidade e moda, mas a primeira formação foi ao lado da sua mãe, também empreendedora, no Mercado São José. “Lá foi minha principal formação, largava da escola e ia pra lá ficar com minha mãe, acompanhando o dia a dia dela aprendi as várias etapas de empreender, na prática mesmo”, lembrou Alana.

A empreendedora Alana Barbosa | Foto: Filipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A empreendedora atua com brechó desde 2014, quando começou a vender peças em grupos do Facebook e realizava entregas na loja da mãe ou em shoppings do Recife. Depois, ela começou a fazer parte de uma loja colaborativa no Pátio de São Pedro. Hoje, Alana diz estar realizada com o seu empreendimento, localizado no bairro do Recife, e afirma que o Garimpo de Pantera é seu reencontro com várias áreas que ela se identifica.

Uma das principais iniciativas do negócio é o “Dia de Garimpo”, evento que movimenta a loja física no centro do Recife. “É um evento muito vantajoso para os clientes. Faço uma separação de peças mais focada pro evento e com preços mais baixos, que pode ter um tema ou motivo específico, como feriados temáticos ou festas grandes dentro do meu público”.

Alana avalia que o mercado está mais competitivo, com facilidades para quem compra e vende, mas reforça que o diferencial continua sendo essencial. Para ela, os desafios sempre existirão, e o importante é a forma como o empreendedor lida com eles.

Veja também