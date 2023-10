A- A+

CAPACITAÇÃO Dia do Empreendedor tem programação com palestras gratuitas no Recife Serão disponibilizadas 100 vagas para empreendedores interessados

Em alusão ao Dia do Empreendedor, na próxima quinta-feira (03) será realizada uma série de palestras gratuitas para empreendedores, no Auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco, localizado no Bairro do Recife. Das 8h às 17h, a programação envolve desde comunicação digital até análise de finanças e é destinada para empreendedores de micro ou pequenas empresas.

No total, 100 vagas serão disponibilizadas para os interessados, que devem se inscrever por meio do site www.sedepe.pe.gov.br. O evento é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo (SEDEPE), e segundo eles, pretende ser uma forma de proporcionar o aprimoramento dos negócios dos empreendedores presentes.

"O propósito dessa ação é homenagear aqueles que tiveram a coragem e resiliência de colocar seus sonhos em prática e investir em um empreendimento. E uma boa forma de fazer isso é levando informações valiosas para que essas pessoas aprimorem suas habilidades e possam impulsionar o sucesso dos seus negócios", afirma o secretário executivo de Micro e Pequena Empresa e de Fomento ao Empreendedorismo da SEDEPE, Carlos Frederico Ferreira.

Ministrada pelo administrador Saulo Andrade, a primeira palestra inicia às 8h e se estende até as 9h, e vai abordar os desafios de empreender no mundo digital com o uso da inteligência artificial. A segunda palestra, das 10h30 às 12h00, vai discutir a importância de investir na gestão de marcas para fortalecer as vendas do seu empreendimento. Esta será ministrada pela jornalista e especialista em marketing digital, Andresa Franco.

A terceira palestra abordará as estratégias de gestão de pessoas para pequenos negócios, com a palestrante e administradora, Carol Ramalho. O encontro acontece após um intervalo entre as atividades, tendo início às 14h00 e finalizando às 15h30. Por fim, a quarta e última palestra, sob responsabilidade do economista Guilherme Guimarães, irá abordar as formas de análise de resultados financeiros de um negócio.

