feriado Dia do Servidor Público é antecipado para esta segunda (27) em Pernambuco; confira o que funciona Órgãos e entidades estaduais e municipais da administração direta e indireta não funcionarão nesta segunda (27)

O Dia do Servidor Público é celebrado oficialmente nesta terça-feira (28), mas o Governo de Pernambuco antecipou o ponto facultativo para a segunda-feira (27). A mudança foi seguida pelas prefeituras no estado.



Com isso, órgãos e entidades estaduais e municipais da administração direta e indireta não funcionarão na segunda (27). Os serviços essenciais seguem mantidos.



No Recife, alguns equipamentos terão horários de funcionamento alterados. Feiras livres e os mercados públicos da cidade funcionarão em horário reduzido. Não haverá a ciclofaixa de turismo e lazer.

Confira o funcionamento dos órgãos em Pernambuco no Dia do Servidor Público:

Governo de Pernambuco

Órgãos e entidades estaduais da administração direta e indireta não funcionarão na segunda-feira (27), mas funcionarão na terça (28).

Serviços considerados essenciais serão mantidos na segunda (27). Já o expediente da terça, dia 28, será normal.

Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife também antecipou o feriado para esta segunda-feira (27), alterando o funcionamento de diversos equipamentos municipais.

As Academias Recife terão aulas regulares pela manhã, tarde e noite, já os parques urbanos estarão abertos ao público.



Mercados públicos e feiras livres funcionarão das 6h às 13h, e a Ciclofaixa de Turismo e Lazer da cidade não funcionará. Confira detalhes:



Edifício-Sede - Na segunda-feira (27), o edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado. As atividades retomam na terça-feira (28).



Saúde - Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).



O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, terá funcionamento normal na data. O Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans vítimas de violência.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do WhatsApp 3355-7712, das 8h às 17h. A vacinação de influenza e atualização de calendário vacinal funcionará nos shoppings RioMar (Pina), Recife (Boa Viagem) e Boa Vista, das 9h às 19h.



Assistência social e combate à fome - Nesta segunda-feira (27), os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS) funcionarão normalmente.



Já o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional do Recife (Cresan), o Banco de Alimentos do Recife, a Cozinha Gurupé e a sala da Política sobre Drogas, localizada no térreo da Prefeitura, não funcionarão.



Também estarão fechados os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas), a Central de Cadastro Único e os Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (POP).



Direitos Humanos e Juventude - As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus amigos e familiares que estiverem no Recife durante o próximo final de semana poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer.



Entre sexta-feira (24) e segunda (27), as atividades serão realizadas normalmente, das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso. Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local.



Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados na segunda (27). Os atendimentos serão retomados na terça-feira (28).



Mulher - No dia 27, estarão em funcionamento o Centro de Referência Clarice Lispector, na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, Santo Amaro, e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, na Av. Recife, 700, Areias. Os demais serviços retomam as atividades na terça-feira (28).



Hospital Veterinário do Recife - O Hospital Veterinário do Recife (HVR) funcionará em esquema de plantão para urgências e emergências, das 7h às 13h.



Esportes - As Academias Recife estarão abertas normalmente, com aulas nos horários da manhã (5h30 às 9h30) e tarde/noite (das 17h às 21h). As escolinhas que funcionam no Geraldão estarão fechadas.



Mercados e feiras - Na segunda-feira (27), as feiras livres e os mercados públicos da cidade funcionarão em horário reduzido, das 6h às 13h. As praças de alimentação, no entanto, permanecerão abertas após esse horário.



Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda (27).



Os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



O atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na terça-feira (28), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site da CTTU.



Ciclofaixa - Na segunda (27), não haverá a Ciclofaixa de Turismo e Lazer na cidade.



Parque das Esculturas - O Parque das Esculturas Francisco Brennand estará fechado no feriado do Dia do Servidor. O espaço volta a funcionar na terça, das 10h às 17h.



Jardim Botânico do Recife - O Jardim Botânico do Recife, localizado no bairro do Curado, na Zona Oeste, não abrirá nesta segunda (27). O espaço funciona normalmente de terça a domingo, das 9h às 15h.



Cultura - Todos os equipamentos culturais do município vinculados à Secretaria de Cultura e à Fundação de Cultura Cidade do Recife estarão fechados na segunda (27).



Rede Compaz e Bibliotecas Pela Paz - Em virtude do Dia do Servidor, as unidades da Rede Compaz e Bibliotecas Pela Paz estarão fechadas na segunda-feira (27). As atividades retornam normalmente na terça-feira (28).



Procon - Não terá expediente no dia 27, porém os canais digitais e e-mail [email protected] estarão disponíveis para registro de queixas, denúncias e reclamações.



Ouvidoria - Não haverá atendimento presencial e telefônico na segunda (27). Os canais virtuais permanecem disponíveis: e-mail ([email protected]); App Conecta e Portal da Ouvidoria.



Procuradoria - Não haverá expediente na segunda (27) pela antecipação do feriado do Dia do Servidor.

Prefeitura de Olinda

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público da terça-feira (28) para a segunda-feira (27).

"A decisão acompanha a medida adotada pelo Governo de Pernambuco e busca alinhar o calendário municipal ao estadual, garantindo maior eficiência administrativa", informou a gestão municipal.

Com a mudança, não haverá expediente nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal na segunda (27). Já na terça (28), o funcionamento será normal, retomando o atendimento ao público.

Os serviços essenciais, como os de saúde, segurança, infraestrutura e assistência social serão mantidos.



"A medida reforça o reconhecimento ao trabalho dos servidores públicos e ao mesmo tempo assegura a continuidade dos serviços indispensáveis à população olindense", destacou a Prefeitura de Olinda.

