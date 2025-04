A- A+

Pernambuco Dia do Trabalhador: saiba o que abre e o que fecha na RMR no feriado desta quinta-feira (1º) Feriado do Dia do Trabalhador altera o funcionamento do comércio e shoppings

O feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira, 1º de maio, marca a luta pela valorização e melhores condições de trabalho para a população.



Em Pernambuco, a data altera o funcionamento do comércio, cuja abertura será facultativa, e de shoppings, que abrem em horário especial na data.



Bancos fecham, assim como repartições públicas e entidades da administração direta e indireta de Pernambuco.



Confira, abaixo, o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana:

Comércio do Centro do Recife e bairros

O comércio do Recife, incluindo o Centro e bairros, funcionará de forma facultativa nesta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).



Com isso, fica a critério de cada estabelecimento definir se vai abrir ou não, e qual será o horário de funcionamento dos estabelecimentos.



"Nós fizemos uma convenção coletiva com o Sindicato dos Comerciários e os lojistas estão autorizados a abrir, desde que cumpram tudo o que foi acertado", destacou o presidente da CDL Recife, Fred Leal.



Ainda de acordo com ele, na sexta-feira (2) e sábado (3), o comércio vai abrir normalmente.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - 12h às 21h

RioMar Recife - 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 10h às 19h

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza Shopping - 12h às 21h

Shopping ETC - fechado

Shopping de Afogados - 9h às 18h.



Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - 12h às 21h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h



Paulista

Paulista North Way Shopping - 9h às 21h

Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 8h às 20h



Igarassu

Shopping Igarassu - 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h



Carpina

Shopping Carpina - 12h às 21h



Caruaru

Shopping Difusora - 11h às 20h.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (1º), de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).



As compensações bancárias não serão efetivadas na data, incluindo a TED. Já o PIX, que funciona todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Os clientes e o público em geral poderão utilizar as áreas de autoatendimento nas agências e os canais digitais.



Na sexta-feira (2), o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal.

Repartições públicas estaduais

Segundo o Governo de Pernambuco, no Dia do Trabalho (1º), repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do estado estarão fechadas, com exceção dos serviços cujo funcionamento seja indispensável.



Além disso, a gestão estadual decretou ponto facultativo na sexta-feira (2), após o feriado.

