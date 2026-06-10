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BRASIL Dia dos Namorados 2026: pesquisa revela como brasileiros pretendem comemorar a data Roupas e acessórios lideram a lista de presentes mais procurados; comer fora é a principal opção para celebrar a data, e 73% planejam homenagens nas redes sociais

Como o brasileiro comemora o Dia dos Namorados? A pergunta foi respondida em pesquisa do Instituto Locomotiva, realizada em parceria com a QuestionPro, divulgada nesta quarta-feira. Além de impulsionar as vendas do comércio e movimentar restaurantes, como já é de costume desde que a data foi criada, em 1949, o levantamento também ressalta um comportamento mais contemporâneo: a onda de homenagens nas redes sociais.

Presentes: os clássicos

Segundo a pesquisa, 91% dos brasileiros que estão em um relacionamento pretendem presentear a pessoa amada, o equivalente a cerca de 114 milhões de pessoas. O percentual supera o registrado em 2025, quando 69% dos entrevistados afirmaram ter comprado presentes para a data.

Apesar da alta intenção de consumo, a maioria ainda não foi às compras: 75% dizem que pretendem adquirir um presente, mas ainda não fizeram a compra, enquanto 16% já garantiram o mimo. Apenas 9% afirmam que não pretendem presentear neste Dia dos Namorados.

Entre os itens mais procurados, roupas e acessórios aparecem na liderança, citados por 57% dos entrevistados que compraram ou pretendem comprar presentes. Chocolates ocupam a segunda posição, com 41%, seguidos por cosméticos, como perfumes, maquiagens e cremes, mencionados por 35%.

Outras opções escolhidas são as cestas de café da manhã ou produtos gourmet (33%), calçados (29%) e flores (23%). A pesquisa mostra ainda que experiências e serviços ligados ao bem-estar ganham espaço entre os presentes. Viagens foram citadas por 18% dos participantes, enquanto serviços de relaxamento, como spa, massagens e salão de beleza, aparecem com 16%.

O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, analisa que o comportamento tem mais continuidade do que ruptura.





— Os códigos clássicos da data seguem muito fortes: roupa, acessório, chocolate, jantar, passeio, comemoração a dois. O brasileiro sabe o que espera do Dia dos Namorados e o mercado também sabe quais categorias a data costuma mobilizar — afirma.

Celebrações especiais

Além da troca de presentes, a data deve ser marcada por comemorações. Quase todos os entrevistados que estão em um relacionamento (94%) afirmaram que pretendem realizar alguma atividade especial com o parceiro.

Comer fora é a principal escolha, mencionada por 37% dos entrevistados. Em seguida aparecem atividades como cinema, passeios ou ida a motel, com 30%, e a preparação de um almoço ou jantar especial em casa, opção de 16%.

Dentro da categoria de restaurantes, o tipo de culinária também foram analisados. Os mais procurados neste ano serão churrascarias e restaurantes italianos. Já os de comida brasileira aparecem logo em seguida, à frente das casas de culinária japonesa, pizzarias e redes de fast food.

As churrascarias se tornam ainda mais buscadas quando a pesquisa segmenta-se em classes sociais. 24% dos consumidores das classes C buscam esse tipo de restaurante, frente a 32% das classes D e E, 11% das classes AB e 19% do total. Na classe C, também ganham relevância os restaurantes de culinária brasileira e as pizzarias, e nas classes A e B, estão as culinárias italianas e japonesas.

Amor nas redes

Um dado curioso mostrou o comportamento dos apaixonados nas redes sociais: 73% dos brasileiros que estão em um relacionamento pretendem publicar fotos ou mensagens em homenagem ao parceiro. Entre os integrantes da Geração Z, com idades entre 18 e 30 anos, esse percentual sobe para 80%, o que equivale em 4 a cada 5 pessoas.

— O Dia dos Namorados ajuda a entender como o brasileiro negocia desejo, orçamento e afeto. A data não movimenta apenas categorias de presente, mas diferentes formas de comemorar, como comer fora, preparar algo em casa, postar nas redes ou escolher um item que combine utilidade e carinho. Para o mercado, mostra que o consumo ligado ao amor não depende apenas de renda, mas da capacidade de oferecer significado, conveniência e experiência — analisa Renato Meirelles.

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas digitais com 1.000 brasileiros com 18 anos ou mais, entre 29 de abril e 6 de maio de 2026. A amostra tem abrangência nacional e foi ponderada por gênero, faixa etária, escolaridade e classe social, de acordo com parâmetros da PNAD Anual do IBGE. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais

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