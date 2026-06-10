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Presentes Dia dos namorados deve movimentar R$ 26,4 bilhões no país Segundo a CNDL e o SPC Brasil, dos 100 milhões de consumidores que planejam compras para o período, 61% devem presentear alguém. O tiket médio estimado varia de R$ 264 a R$ 295

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, impulsiona o comércio e o setor de serviços, com aumento na procura por presentes e experiências a dois, sendo uma das datas mais importantes do varejo brasileiro, responsável por movimentar restaurantes, bares e hotéis. Segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, a data deve movimentar cerca de R$ 26,4 bilhões no país, com aproximadamente 100,1 milhões de consumidores planejando compras, dos quais 61% pretendem presentear alguém.

O ticket médio estimado é de R$ 264 por consumidor, chegando a R$ 295 entre as classes A e B. Segundo a gerente da Lindt Brasil, Erika Silva, a expectativa para o Dia dos Namorados é de crescimento nas vendas. De acordo com ela, o movimento nas lojas já é intenso e muitos clientes buscam opções que transmitam carinho e sofisticação.

"Os chocolates continuam entre os presentes mais procurados para a data. Temos percebido consumidores em busca de produtos que proporcionem uma experiência especial e que representem o afeto entre os casais. A expectativa é muito positiva para este período", destacou a gerente.

Segundo Erika Silva, os chocolates continuam entre os presentes mais procurados para a data. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A estudante Maria Lívia Marques relatou que pretende comemorar a ocasião, mas com atenção aos gastos. Segundo ela, o aumento dos preços tem levado os consumidores a pesquisar mais antes de comprar.

"Eu pesquisei bastante porque achei alguns preços mais altos do que esperava. Comparei em diferentes lojas e na internet antes de decidir. No fim, consegui encontrar um presente legal sem precisar gastar mais do que tinha planejado", pontuou a estudante.

Para o economista Sandro Prado, o Dia dos Namorados segue como uma das datas mais importantes para a economia brasileira, movimentando diversos setores e contribuindo para o aquecimento do comércio em um período tradicionalmente mais tranquilo para as vendas.

"O Dia dos Namorados tem um impacto significativo na economia, beneficiando não apenas o varejo, mas também setores como turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. O consumidor está mais racional e pesquisa mais antes de comprar, mas continua priorizando a data. A expectativa é de que o gasto médio fique em torno de R$ 300, com muitos optando pelo parcelamento para equilibrar o orçamento", explicou.

Bares e restaurantes

Além dos presentes tradicionais, um dos setores mais procurados durante o Dia dos Namorados é o de bares e restaurantes. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) também projeta um cenário favorável para a data. De acordo com a entidade, 93% dos estabelecimentos pernambucanos pretendem abrir no Dia dos Namorados, e 81% dos empresários esperam aumento nas vendas em comparação a uma sexta-feira comum. Entre os que projetam crescimento, 57% estimam alta de até 20% no faturamento, enquanto 24% acreditam em aumento superior a esse percentual.

“O que percebemos é que o consumidor continua valorizando momentos de convivência e celebração, especialmente em datas como o Dia dos Namorados. Ao mesmo tempo, existe uma atenção maior ao orçamento, o que leva muitos clientes a pesquisarem mais e buscarem opções com melhor custo-benefício”, informou a entidade.

Com expectativas positivas entre comerciantes, consumidores e representantes do setor, o Dia dos Namorados deve se manter como uma das principais datas do calendário econômico brasileiro. A combinação entre consumo e serviços movimenta diferentes segmentos e reforça a importância da data para a economia.

Procon Recife

Uma pesquisa realizada pelo Procon Recife identificou variação de até 300% em presentes para o Dia dos Namorados. Na categoria dos eletrônicos, o destaque ficou para um smartwatch, que registrou diferença de 75,19%. Já o secador de cabelo apresentou diferença de 49,50% entre os estabelecimentos.

Na relação aos chocolates, a maior variação de preço foi identificada em uma caixa de bombons de 250g, com diferença de 40,85%. Um chocolate tipo cookie de 150g apareceu logo em seguida, com oscilação de 37,13%.

Entre os perfumes, um produto masculino de 100 ml registrou variação de 36,27%, enquanto outro item da mesma categoria apresentou diferença de 34,44%, entre os estabelecimentos pesquisados.

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