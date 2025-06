A- A+

Dia dos Namorados Dia dos Namorados: não deixe a data passar em branco, mas economize Entenda os passos para não comprometer o bolso no final do mês

O Dia dos Namorados, na quinta-feira (12) abre a temporada de celebrações do mês de junho. A data dos apaixonados embala um fluxo que promete aquecer o comércio varejista. De acordo com pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), 41,2% dos consumidores pretendem celebrar a data que homenageia o santo casamenteiro.

Ainda segundo a pesquisa, realizada em parceria com o Serviço Brasileiro Apoio às Pequenas e Microempresas em Pernambuco (Sebrae-PE), desse percentual, 82% afirmam que irão presentear seus (uas) companheiros (as).

Mas será que é mesmo necessário gastar muito para demonstrar amor? O economista Rhaldney Piauilino acredita que não. “Mostrar carinho não está no valor do presente, e sim na intenção. O mais importante é a conexão entre o casal, não a fatura do cartão de crédito no fim do mês”, ressaltou Piauilino.

Para quem quer celebrar a data de forma especial, mas sem comprometer o bolso, o segredo está no planejamento, destaca o economista. Para ele, definir um orçamento é o primeiro passo. “Saber exatamente quanto você pode gastar evita frustrações e ajuda a manter as contas em dia. A ideia principal, nesse caso, é priorizar o que faz sentido para o casal, seja um presente simbólico ou um jantar mais íntimo em casa”, sugeriu o economista.

Presente

Apesar das várias formas de comemorar o Dia dos Namorados, presentear ainda é a preferida dos apaixonados. Segundo pesquisa da Fecomércio-PE, 82,2% dos entrevistados pretendem trocar presentes na data. Já entre os que optam por outras formas de celebração, 25% planejam ir a bares ou restaurantes; 18% preferem um jantar em casa; 10% pensam em viagens ou passeios; e 3,6% devem curtir shows ou baladas.

Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos consumidores (57,4%) pretende realizar a compra dos presentes na mesma semana da data, gastando em média R$ 209 por pessoa.

Além disso, 46,2% devem ir aos shopping centers à procura do item perfeito para surpreender o parceiro (a). Logo atrás, vem o comércio tradicional (39,6%) seguido pelo eletrônico (14,2%).

Shoppings

Atenta a esse movimento, a reportagem da Folha de Pernambuco visitou dois dos principais shoppings do estado para sentir o clima às vésperas da data e descobrir o que os casais pretendem colocar no carrinho. Roselane Lima e Marcos Paulo fazem questão de manter o romantismo no Dia dos Namorados. Marcos já garantiu o presente dela, uma surpresa.

Roselane, por sua vez, não faz mistério, já sabe o que vai dar, mas a preocupação é exatamente o preço.“O meu (presente) não é surpresa. Vou comprar uma sandália para ele. Estou pesquisando para comprar mais em conta, mas estou achando os preços mais caros que os do ano passado”, afirmou Roselane.

Já Marcos, mesmo sem revelar o item escolhido para a esposa, prioriza a pesquisa para garantir o menor preço. “Antes, eu dei uma pesquisada para poder avaliar o melhor lugar, o melhor preço, mas, de fato, está mais caro.”

Pagamento

A pesquisa da Fecomércio-PE aponta que o cartão de crédito será o favorito dos consumidores neste Dia dos Namorados, escolhido por 55% dos entrevistados. O Pix vem logo depois, com 34,6% das preferências. O casal Roselane Lima e Marcos Paulo já definiu quanto pretende desembolsar para os presentes: em torno de R$ 120, para cada um.

No que diz respeito ao pagamento, as formas são diferentes. Enquanto Roselane prefere o parcelamento no cartão de crédito, Marcos vai optar pelo débito.“No dia a dia, uso mais o débito, mas, às vezes, dependendo da necessidade, vai no crédito”, explicou ele. Roselane, mais flexível, admite que o parcelamento pode ser uma boa saída — desde que não pese no bolso.“Se não tiver juros, eu até incentivo ele a usar o cartão mesmo”, acrescentou.

A dinâmica entre os dois reflete o comportamento de muitos casais: equilibrar romantismo com responsabilidade financeira.Na hora de escolher com qual item presentear, as vitrines mais disputadas devem ser as de roupas e acessórios (28,4%), seguidas por perfumes e cosméticos (20,7%), calçados (11,8%), bolsas e carteiras (11,5%), joias e bijuterias (11,2%) e relógios (8,3%), segundo a pesquisa da Fecomércio-PE.

Entusiasmo

O casal Deibson Luiz e Elisa Duarte está junto há 23 anos, mas o tempo não diminuiu o entusiasmo pela data. Eles fazem questão de celebrar o Dia dos Namorados todos os anos, sempre com uma troca de presentes. “Por mais que já tenhamos muitos anos juntos, gostamos de trocar presentes nessa data”, afirmou Elisa.

Mesmo sem ter começado a pesquisar preços, os dois já têm em mente o que vão comprar. “Ela ama chocolate suíço”, revelou Deibson. Elisa completa: “Sempre dou ternos de presente, já que ele usa muito. É tradição.”

Do lado dos comerciantes, que também se empolgam com a data pelo potencial em movimentar as vendas, a expectativa é grande. A gerente da loja Rommanel do Shopping Riomar, Izabel Paixão, espera um crescimento de 10% em vendas. “A gente colocou peças com desconto de até 40%. Já nas compras acima de determinado valor, o cliente ganha um pingente. Os homens sempre optam por conjunto de acessórios para presentear. A estrutura da loja montada para isso facilita as escolhas”.

Izabel paixão, gerente | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na loja de perfumes e cosméticos Mahogany do Shopping Tacaruna, a vendedora Luciana Miranda espera um movimento maior às vésperas do Dia dos Namorados.A aposta da marca é atrair os consumidores com kits promocionais.

“Eles (os consumidores) gastam entre R$ 300 e R$ 400 aqui na loja. Geralmente, querem completar o valor máximo para levar o brinde que oferecemos” informou.

Luciana Miranda, vendedora | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Já a vendedora da loja de moda feminina DWZ do Tacaruna Ana Paula Barros prevê aumento nas vendas não apenas no espaço físico, mas também na loja online da marca, que conta com serviço de delivery. “Estamos com descontos progressivos. Nossa expectativa é aumentar mais (as vendas) devido a essa ação. E também temos um aumento na nossa loja online e no uso do delivery para presentes”, revelou.

