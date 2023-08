Dia dos Pais animam os pequenos negócios, aponta pesquisa

A- A+

Uma pesquisa realizada em parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) trouxe revelações sobre o comportamento dos consumidores pernambucanos em relação ao Dia dos Pais de 2023.

Segundo o levantamento, os empresários se mostram otimistas com relação ao desempenho das vendas: no varejo tradicional, 65,8% deles acreditam que as vendas serão maiores em comparação ao ano anterior. No segmento de alimentação, a perspectiva é igualmente positiva, com 66,3% dos empresários entrevistados esperando um aumento nas vendas em comparação com o Dia dos Pais do ano anterior.

“Para o empreendedor aproveitar o aumento das vendas durante o período do dia dos pais, é importante que ele tenha um planejamento estratégico. Ele precisa olhar para trás, verificar o que ele já fez nesse período, no ano anterior de vendas e se planejar”, explicou Senyr Arruda, analista do Sebrae/PE.

Padrão de compra

Conforme revelam os dados, 69,4% dos consumidores pretendem comemorar a data. Dentre eles, 45,8% querem comprar presentes, 31,8% optarão por comemorar em casa e 12,6% planejam frequentar restaurantes ou lanchonetes.

Entre os consumidores pesquisados, a maior parte (54%) pretende efetuar as compras na mesma semana da comemoração, e o ticket médio dos presentes é de R$ 148. Esse valor varia ligeiramente por gênero, sendo R$ 153 para presentes destinados a homens e R$145 para presentes destinados a mulheres. A maioria dos presenteadores (81%) planeja adquirir apenas um item, enquanto 17,1% comprarão dois itens e 1,9% comprarão três itens.

Quanto aos locais de compra, 48,7% dos consumidores escolherão o comércio tradicional, 41,1% optarão por shoppings centers e 14,8% farão suas compras no comércio eletrônico. Vale destacar que os consumidores podem pesquisar em um canal e finalizar a compra em outro, motivados por oferta ou preços. Para os planejam celebrar a data em restaurantes, o gasto médio estimado é de R$ 161 por consumidor.

Sobre os itens mais procurados pelos consumidores, a pesquisa também revelou que os semi-duráveis lideram a lista, incluindo vestuário (44,3%), calçados (23,2%) e perfumes e cosméticos (19,2%). Os consumidores demonstram preferência por produtos de menor valor agregado, que não comprometem significativamente suas rendas.

Dicas para empreendedores

Para esse cenário de alta no consumo, os proprietários de micro e pequenas empresas têm a oportunidade de concentrar seus esforços em um planejamento cuidadoso de estratégias que atraiam tanto novos quanto antigos clientes, buscando, assim, aumentar a margem de lucro.

A analista afirma que os empreendedores precisam enxergar a data comemorativa como uma forma de fidelizar e captar novos clientes. “Não necessariamente é preciso investir valores elevados. Para fazer isso eu posso colocar uma embalagem diferenciada, posso colocar um cheiro na embalagem, posso ter uma velocidade na entrega. É preciso novamente observar o que o meu cliente deseja”, aconselhou.

Senyr também oferece orientações aos empresários sobre ofertas e promoções, destacando a importância de observar o comportamento do consumidor. Segundo ela, isso permitirá que os negócios atendam às necessidades dos clientes e, inclusive, possam aumentar o ticket médio, incentivando-os a comprar mais do que originalmente desejavam. “O meu cliente vem comprar um produto, percebe uma necessidade de outro produto e acaba levando esses dois itens. O mesmo é para um serviço”, argumento.

Por fim, a analista afirma que as mídias sociais e outras plataformas digitais são ferramentas eficazes para impulsionar as vendas de um empreendimento. “É importante que essas plataformas estejam conectadas, porque eu posso ter um Site, posso ter um Instagram, posso ter WhatsApp e os clientes me acessar por diversas plataformas, podendo atender por meio de todas elas”, explica.

Veja também

Negócios Mais de 40 mil novas empresas foram abertas em Pernambuco no primeiro semestre de 2023