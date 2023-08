A- A+

DIA DOS PAIS Dia dos Pais aumenta as expectativas dos donos de bares e restaurantes 81% dos empreendedores acreditam no aumento das vendas em relação a mesma data no ano passado.

Uma pesquisa realizada pela Abrasel revelou a expectativa do setor de bares e restaurantes para o Dia dos Pais. Entre os empreendedores de estabelecimentos que abrem aos domingos, 81% espera um aumento em relação a mesma data no ano anterior. A amostragem ouviu 1.182 empresários em todo o país no mês de julho.

De acordo com o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, o Dia dos Pais não possui a mesma força que o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, porém, é esperado um aumento do movimento no setor. Apesar da expectativa positiva para a data comemorativa, ele alerta que o cenário para o setor é de preocupação.

“Ainda precisamos de atenção, principalmente em relação àqueles que têm dívidas acumuladas com impostos e encargos, porque isso é uma bomba relógio. É preciso um plano para resgate do setor mirando nas empresas em dificuldade, evitando que elas quebrem, visando manter os empregos e o potencial de investimento das empresas”, conclui Paulo Solmucci.

No mês de junho, 19% dos estabelecimentos operaram com prejuízo. Outro dado que preocupa é que 38% das empresas que foram consultadas ainda possuem dívidas em atraso. Entre essas dívidas, a maior parte se concentra em impostos estaduais (54%), impostos federais (80%), taxas municipais (24%), encargos trabalhistas/previdenciários (30%) e fornecedores de insumos (22%).

Dentre as empresas consultadas, 63% possuem empréstimo contratado atualmente e a maioria delas (68%) precisou recorrer ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A inadimplência do programa no setor está acima da média e atinge 19%, enquanto a média é de apenas 4%, e 10% dos empresários não começaram a pagar as parcelas, visto que ainda estão no período de carência.

