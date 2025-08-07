A- A+

Faturamento Dia dos Pais deve impulsionar vendas e movimentar bares e restaurantes em todo o país Setor alimentício projeta crescimento de até 20% no faturamento; carnes nobres, massas e combos promocionais estão entre as apostas dos empreendedores

O Dia dos Pais, celebrado em 10 de agosto, é uma data que tradicionalmente reúne famílias em momentos de confraternização, mas que também se consolida como uma das mais relevantes para o comércio, especialmente o setor de alimentos e bebidas. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a expectativa é de que bares e restaurantes registrem um aumento de até 20% no faturamento durante o período, em relação aos domingos convencionais.

A pesquisa realizada pela Abrasel ouviu cerca de dois mil empreendedores do ramo alimentício. Quase 80% deles declararam esperar um desempenho melhor no Dia dos Pais deste ano, em comparação à edição de 2023. O levantamento também aponta que 65% dos empresários estimam crescimento de até 20% nas vendas, enquanto 7% apostam em alta de até 30%, e uma parcela igual acredita em um desempenho ainda maior.

Mesmo sendo um domingo — tradicionalmente com menor movimento no comércio —, a expectativa de abertura é alta. Segundo a pesquisa, 78% dos estabelecimentos devem funcionar normalmente na data, apostando nas oportunidades criadas pelas comemorações familiares.

Preparação

Com a proximidade do Dia dos Pais, os consumidores intensificam as buscas por experiências que tornem o momento ainda mais especial. Dados do Google Trends mostram aumento significativo nas pesquisas por restaurantes, com destaque para termos como “almoço” e “churrascaria” na última semana.

Apesar do interesse por refeições fora de casa, muitos brasileiros também planejam comemorar em domicílio. Segundo pesquisa da Treeunfe, 27% dos entrevistados pretendem preparar um almoço especial em casa, enquanto 11% afirmam que vão pedir comida por delivery, buscando praticidade sem abrir mão da celebração.

As carnes seguem como o prato principal nas preferências: 54% dos entrevistados citaram cortes nobres como a opção favorita. Entre as bebidas, o refrigerante lidera a escolha de 49% das pessoas para acompanhar a refeição. Já em relação à compra de presentes, o comportamento se divide entre canais: 56% devem optar pelo e-commerce, enquanto 44% ainda preferem as lojas físicas.

Mais vendidos

Segundo dados da Kitchen Central — empresa especializada em aluguel de cozinhas do modelo dark kitchen —, alguns itens se destacam na preferência do público durante o Dia dos Pais. Entre os mais pedidos estão:

Carnes nobres e churrasco: cortes como picanha e filé mignon preparados na brasa são os campeões de venda, combinando sabor e tradição em torno da mesa familiar.

Massas e pratos italianos: lasanha, risoto e nhoque ganham espaço entre os pedidos, geralmente acompanhados por molhos como bolonhesa e quatro queijos.

Peixes e frutos do mar: opções como bacalhau e camarões grelhados agradam quem busca refeições mais leves, mas sem perder o requinte.

Doces tradicionais: pudim, brigadeiro e quindim completam o cardápio e adoçam a celebração com um toque nostálgico.

Dicas

Para bares e restaurantes, a data representa uma oportunidade estratégica para fidelizar clientes e aumentar o faturamento. Especialistas sugerem ações simples, mas eficazes, como:

Montar combos promocionais com entrada, prato principal e sobremesa;

Oferecer brindes personalizados, como cartões ou mimos temáticos;

Investir em embalagens exclusivas e visuais atrativos, especialmente para o delivery.

