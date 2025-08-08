A- A+

Comemoração Dia dos Pais: lojistas estão otimistas, apesar de baixa histórica nas vendas Em Pernambuco, estima-se uma movimentação de R$ 183 milhões em compras, segundo a Fecomércio-PE. O valor representa uma queda de 2,9% no volume de vendas

O Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10), é uma das datas mais importantes para o calendário dos lojistas. Em Pernambuco, estima-se uma movimentação de R$ 183 milhões em compras, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE). O valor, comparado aos anos anteriores, representa uma queda de 2,9% no volume de vendas. Trata-se do pior desempenho em 13 anos.



De acordo com o economista da Fecomércio-PE Rafael Lima, o atual cenário, com taxa básica de juros ainda elevada e persistência do desemprego, limita a propensão das famílias ao consumo, especialmente diante das pressões inflacionárias sobre itens comumente adquiridos nesta data, como vestuário e calçados.



O cenário negativo, no entanto, não parece ter efeito sobre os lojistas que continuam projetando vendas acima do esperado. No shopping Riomar, por exemplo, a gerente de vendas da perfumaria New American, Val Muliterno, prevê um fluxo de clientes 40% maior do que no ano passado. “A gente sempre espera um pouco mais próximo do domingo, então a partir da sexta-feira o fluxo começa a aumentar bastante.”



Já no Shopping Tacaruna, o gerente de vendas da loja Democrata, Nilton Bessa, também espera um crescimento nas vendas. “Já está um pouquinho aquecido. Desde segunda-feira vêm aumentando o fluxo e o ticket médio também. Acredito que a partir de sexta-feira a gente já comece a ter um fluxo bem maior de clientes na loja, mas o ápice mesmo é no sábado.”



Intenção de compra

Uma pesquisa sobre intenção de compra do Procon-PE para o Dia dos Pais revela que a maior parte dos consumidores mantém o hábito de frequentar os estabelecimentos físicos. Os shoppings e centros comerciais são os locais preferidos, com 70,7% dos consumidores optando por levar produtos do shopping, enquanto 27,8% preferem os centros comerciais.

Nessa expectativa, as marcas apostam nos brindes para atrair a clientela. “A gente tem um brinde para o Dia dos Pais, que é o material para cuidar do sapato. Nas compras acima de R$ 449, o cliente ganha um brinde para cuidar do calçado”, disse Nilton Bessa

Já a loja New American está trazendo brindes para acompanhar itens de marcas específicas, assim como um brinde institucional. “Esse ano a gente está trazendo a necessaire com a logo da marca”, disse Val Muliterno.

Presentes

Segundo o Procon PE, os itens mais procurados são os de vestuário, em especial as camisas escolhidas por 44,4% dos entrevistados. A peça é campeã de vendas na loja La Camiceria, do Shopping Tacaruna, que aposta nas camisas polo para o Dia dos Pais.



“A gente está com expectativa de 10% a mais (nas vendas) do que no ano passado, porque chegaram vários modelos novos e tendências novas, de coleção nova”, disse o gerente da unidade Eduardo Lamenha.

Outros produtos escolhidos para presentear os pais são os perfumes (20,4%), relógios (18,5%) e eletrônicos (7,4%).



Consumidores

O engenheiro eletrônico Saulo Alves, de 46 anos, planeja jantar com o pai, os três filhos e outros familiares no domingo. Ele pretende gastar uma média de R$ 50,00 para presentear o pai com um item de ginástica.

“Ele gosta muito de fazer exercício, então devo comprar alguma coisa nessa linha. Eu olho a marca, olho o preço, o custo-benefício e vejo se vai ser útil pro meu pai. Geralmente, eu compro coisa útil para ele. Coisa que eu sei que ele realmente vai usar”, contou.

Já o artista plástico André Menezes, de 33 anos, também vai comemorar o Dia dos Pais em família. Ele ainda não pesquisou os preços dos produtos, mas já sabe que vai comprar peças de roupa para presentear o sogro.

“Já perdi meu pai, então é nesse momento que eu vou comemorar com meus filhos. Eu vou ser presenteado e vou dar para o meu sogro, que hoje é a figura de pai que a gente tem como referência da família, e alguns tios.”

Assim como André, o turismólogo Rodrigo Montarroyos, de 40 anos, não conta com a presença do pai, mas não deixará de homenagear pessoas importantes para ele. Rodrigo vai comemorar a data ao lado da filha Joana e da mãe, que acabou desempenhando também o papel da figura paterna em sua vida. “Vou presentear a minha mãe, que foi mãe e pai ao mesmo tempo. Ela não teve o privilégio que Joana está tendo. Então ela vai ganhar o presente do dia dos pais.”

Para o presente, Rodrigo aposta em algo usual. “Eu não tenho em mente ainda o que eu vou dar, mas acredito que seja alguma coisa usual mesmo. Alguma coisa que ela possa usufruir, que ela olhe e diga ‘Ah, esse aqui foi o meu filho que me deu’”, disse.

Veja também