PRESENTE Dia dos Pais: Procon-PE aponta variação de até 217% em presentes Celebrada no próximo domingo (10), a data é uma das mais importantes para o comércio

Fiscalização do Procon-PE no período que antecede o Dia dos Pais identificou variação de até 217,73% nos preços de presentes em estabelecimentos comerciais da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Celebrada no próximo domingo (10), a data é uma das mais importantes para o comércio e deve ter incremento de 5% vendas, em relação ao mesmo período do ano passado no varejo do Recife, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

A pesquisa do Procon-PE consultou os preços em 37 estabelecimentos da RMR entre 28 e 30 de julho. Os itens verificados foram de sugestões de presentes para o Dia dos Pais.

A maior diferença de preços foi identificada em barbearias, com corte a tesoura e na máquina variando de R$ 29,90 a R$ 95.

O combo de cabelo e barba, destaca o Procon-PE, também teve uma variação considerável de 134,11%, com preços que oscilaram entre R$ 59,80 e R$140.

De acordo com o órgão, essa variação reflete a diversidade de ofertas e a localização dos serviços.

Outro presente comum para o Dia dos Pais é a confraternização em churrascarias com rodízio.

A variação de preço entre os horários de almoço e jantar ficou entre 112,86% e 115,36%, respectivamente, com valores oscilando entre R$ 70 e R$ 149 no almoço, e de R$ 59,90 a R$ 129 no jantar.

"As menores variações de preços foram registradas nas camisas oficiais de time, que mantiveram seus preços consistentes, assim como os modelos de relógios, que também não sofreram alterações significativas em seus valores, mantendo a estabilidade de valor comum a esses itens", afirmou o Procon-PE.

Confira a íntegra da pesquisa de preços com 81 sugestões de presentes para o Dia dos Pais, realizada pelo Procon-PE:



PESQUISA DE PREÃ_OS - SUGESTÃ_ES DE PRESENTES DIA DOS PAIS 2025 .. by Folha de Pernambuco

