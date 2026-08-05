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levantamento Dia dos Pais reforça expectativa positiva de bares e restaurantes em Pernambuco Pesquisa da Abrasel em Pernambuco aponta que 76% dos estabelecimentos esperam faturar mais na data

O setor de alimentação fora do lar em Pernambuco chega otimista para o Dia dos Pais. De acordo com uma pesquisa realizada pela Abrasel em Pernambuco entre os dias 20 e 28 de julho, 76% dos bares e restaurantes esperam aumentar o faturamento na data em comparação com o mesmo período do ano passado. Outros 22% projetam estabilidade e apenas 2% acreditam em queda.

Entre os empresários que esperam crescimento nas vendas, 13% estimam aumento de até 5%, 32% projetam alta entre 6% e 10%, 19% esperam crescimento entre 11% e 20%, 6% apostam em aumento entre 21% e 30% e outros 6% acreditam em faturamento superior a 30%.

Para o presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, a pesquisa demonstra a confiança do setor em uma das datas mais importantes do segundo semestre.

“O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para bares e restaurantes. Ver que a grande maioria dos empresários espera um faturamento melhor reforça a confiança no potencial do setor e no hábito das famílias de celebrarem esses momentos em nossos estabelecimentos. Cada cliente que escolhe comemorar essa data em um bar ou restaurante ajuda a movimentar a economia, preservar empregos e fortalecer milhares de pequenos negócios”, diz.

Apesar da expectativa positiva para a data, a pesquisa mostra que os empresários ainda convivem com desafios importantes. Em junho, 42% das empresas operaram com lucro, 36% registraram estabilidade e 22% tiveram prejuízo. Na comparação entre junho e maio, 33% informaram aumento no faturamento, 21% mantiveram estabilidade e 45% apontaram queda.

O levantamento também aponta que 38% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar seus preços nos últimos 12 meses. Outros 56% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação, enquanto apenas 6% reajustaram acima da inflação.

Outro indicador revela que 43% das empresas possuem pagamentos em atraso, concentrados principalmente em impostos federais (68%), tributos estaduais (48%) e empréstimos bancários (29%).

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