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Dia dos Pais Dia dos Pais reforça expectativa positiva de bares e restaurantes em Pernambuco Pesquisa da Abrasel em Pernambuco aponta que 76% dos estabelecimentos esperam faturar mais na data, um dos principais momentos do calendário para a alimentação fora do lar

Os bares e restaurantes de Pernambuco estão otimistas para o Dia dos Pais, uma das principais datas do calendário do setor de alimentação fora do lar. Pesquisa realizada pela Abrasel em Pernambuco entre os dias 20 e 28 de julho aponta que 76% dos estabelecimentos esperam aumentar o faturamento em relação ao mesmo período de 2025. Outros 22% projetam estabilidade, enquanto apenas 2% acreditam em queda nas vendas.

Entre os empresários que preveem crescimento, 13% estimam alta de até 5%; 32% esperam aumento entre 6% e 10%; 19% projetam crescimento entre 11% e 20%; 6% apostam em alta entre 21% e 30%; e outros 6% acreditam que o faturamento poderá superar 30%.

Para o presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, o levantamento reforça a importância da data para o segmento e a confiança dos empresários na retomada do consumo.

“O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para bares e restaurantes. Ver que a grande maioria dos empresários espera um faturamento melhor reforça a confiança no potencial do setor e no hábito das famílias de celebrarem esses momentos em nossos estabelecimentos. Cada cliente que escolhe comemorar essa data em um bar ou restaurante ajuda a movimentar a economia, preservar empregos e fortalecer milhares de pequenos negócios”, afirmou.

Apesar da perspectiva positiva para a data comemorativa, o levantamento mostra que o setor ainda enfrenta desafios financeiros. Em junho, 42% das empresas operaram com lucro, 36% registraram estabilidade e 22% tiveram prejuízo.

Na comparação entre junho e maio, 33% dos estabelecimentos informaram aumento no faturamento, 21% mantiveram estabilidade e 45% registraram queda nas receitas.

A pesquisa também revela dificuldades para repassar custos ao consumidor. Nos últimos 12 meses, 38% dos empresários não conseguiram reajustar os preços. Outros 56% promoveram aumentos iguais ou inferiores à inflação, enquanto apenas 6% reajustaram os valores acima do índice inflacionário.

O endividamento continua sendo um desafio para parte do setor. Segundo o levantamento, 43% dos estabelecimentos possuem pagamentos em atraso, principalmente de impostos federais (68%), tributos estaduais (48%) e empréstimos bancários (29%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 28 de julho de 2026 com empresários do setor de alimentação fora do lar em Pernambuco e traça um panorama das expectativas para o Dia dos Pais e da situação econômica dos estabelecimentos no estado.

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