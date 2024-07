Dia dos Pais: varejo digital tem expectativas positivas

A- A+

O Dia dos Pais é a quarta data mais importante para o comércio brasleiro, atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças, como indica uma publicação da Agência Brasil. Por isso, apesar de ainda não haver estimativas para a data comemorativa que, este ano, cai no dia 11, as expectativas são positivas.

Espera-se que o Dia dos Pais, que é celebrado no segundo domingo de agosto, mantenha os resultados positivos conquistados nos últimos anos, assim como o Dia das Mães: este ano, as vendas para a data que celebra a figura materna cresceram 6,8%, frente ao período comparável do ano anterior, conforme dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

De acordo com o levantamento, que considerou as vendas que foram apuradas entre os dias 6 e 12 de maio, o varejo físico avançou 7,3% enquanto o comércio eletrônico cresceu 2,3%.

O ICVA acompanha a evolução do varejo brasileiro mês a mês, conforme as vendas realizadas em dezoito setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas a grandes varejistas.

Em 2023, as vendas relacionadas ao Dia dos Pais aumentam 2,3% no varejo, de modo geral, em comparação com o período referente a essa mesma data em 2022, como mostra o ICVA, que considera as vendas apuradas entre os dias 7 e 13 de agosto do último ano.

Já no e-commerce, o balanço apontou crescimento de 6,3%, ao passo em que as vendas nas lojas físicas subiram 2%.

Para Dogival Mendonça, diretor da Calçados Laroche, as estimativas para o Dia dos Pais 2024 são promissoras.

“O crescimento de 6,3% alcançado pelo varejo digital no Dia dos Pais do último ano reflete não apenas a confiança dos consumidores no e-commerce, mas, também, o crescimento contínuo das compras on-line no Brasil”.

Segundo Mendonça, a Calçados Laroche se posicionou para aproveitar a oportunidade trazida pelo Dia dos Pais deste ano, com o investimento para o lançamento de novos produtos, além do aporte em estratégias digitais robustas e uma promoção de dia dos pais, a fim de alcançar os clientes.

“Estamos otimistas e preparados para atender à demanda com eficiência e inovação”, diz.

Setor calçadista tem expectativas positivas

De acordo com o diretor da Calçados Laroche, as expectativas para o setor calçadista são positivas em um cenário de crescimento do varejo digital. “Com o aumento do faturamento projetado para o Dia dos Pais, esperamos um crescimento significativo na demanda por calçados, especialmente com foco em presentes”



Na perspectiva de Mendonça, o segmento de calçados deve se beneficiar dessa tendência, pois os consumidores buscam itens de qualidade e estilo na hora de escolher um presente de Dia dos Pais. “No Dia dos Pais, os estilos de calçados mais procurados tendem a ser aqueles que combinam elegância e conforto, perfeitos para presentear”, afirma.



Ele também revela que sapatos sociais são, sempre, uma escolha popular, pois são “versáteis e adequados para diversas ocasiões formais e profissionais”. Além disso, sapatênis e mocassins também têm alta demanda, pois oferecem “um equilíbrio entre o casual e o sofisticado”, sendo ideais para o dia a dia e momentos de lazer.



“Botas e coturnos, especialmente nesta época do ano [inverno], também ganham destaque pela sua robustez e estilo, sendo presentes recomendados para os pais que apreciam um calçado durável e estiloso”, afirma



Mercado on-line impulsiona varejo



Para Mendonça, o mercado on-line é uma força vital para as marcas atualmente. “Ele [e-commerce] oferece uma plataforma vasta e acessível para alcançar consumidores em todo o país, ampliando significativamente o alcance das marcas”.



O diretor conta que, para a Calçados Laroche, especificamente, o e-commerce permite que a marca apresente uma grande diversidade de produtos, facilitando o processo de compra por parte de clientes de todo o Brasil. “Além disso, o mercado on-line oferece insights sobre o comportamento do consumidor, permitindo-nos ajustar nossas estratégias de marketing e fazer o desenvolvimento de produtos para atender melhor às necessidades dos nossos clientes”.



Na visão de Mendonça, a flexibilidade e a capacidade de resposta rápida do e-commerce são essenciais para manter a competitividade e relevância no mercado atual.

