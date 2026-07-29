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Pernambuco Dia dos Pais: Procon-PE encontra variações de até 234% nos preços dos presentes Produtos como smartphones, Smart TV, perfumes, camisas oficiais de times de futebol estão dentro da lista dos produtos mais pesquisados

Com a chegada do Dia dos Oais, o Procon-PE divulgou uma pesquisa de preços para auxiliar os consumidores na hora de comprar os presentes de forma mais consciente e econômica.

Produtos como smartphones, smart TVs, perfumes e camisas oficiais de times de futebol estão dentro da lista dos produtos mais pesquisados.

O levantamento, realizado entre 10 e 17 de julho, analisou a diferença expressiva de preços em 31 estabelecimentos de Pernambuco, entre lojas físicas e sites de vendas.

Dentro da análise, foi observado que os serviços de barbearia apresentaram a maior variação de preços. O corte de cabelo, sendo à tesoura ou à máquina, apresentou níveis de diferença de até 234,45% (entre R$ 29,90 e R$ 100).

Outra alternativa bastante procurada é o jantar em uma churrascaria, onde a variação pode chegar a 100,13% (de R$79,90 a R$159,90 por pessoa).

Também dentro da análise, foram registradas fortes alterações de preço em aparadores de pelo (71,71%), relógios (57,06%), camisas oficiais de time (51,90%), smartphones do mesmo modelo (37,58%) ,perfumes importados (35,10%), passeios turísticos (30%) e smart TVs (25,02%).

Confira o levantamento

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