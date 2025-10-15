A- A+

educação Dia do Professor: Governo de Pernambuco libera pagamento do BDE 2025; saiba quem recebe Bônus contemplará mais de 36 mil vinculados da Rede Estadual, com um valor total de R$ 207 milhões

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) efetua, nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2025.

Neste ano, os mais de 36 mil vinculados à educação estadual receberão entre R$ 240,72 e R$ 11.268,20.

“A iniciativa reconhece o esforço e o compromisso dos profissionais que constroem a Rede Estadual, incentivando a busca contínua pela excelência e pelo aprimoramento dos processos educacionais. É um investimento nos nossos educadores e, consequentemente, no futuro dos nossos estudantes.”, diz o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro.

O bônus contemplará mais de 36 mil vinculados da Rede Estadual, com um valor total de R$ 207 milhões.

O bônus é destinado aos profissionais da educação que atuaram em escolas com matrículas nas seguintes etapas de ensino: 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

Além disso, também estão aptos a receber o benefício os servidores que possuem pelos menos seis meses de efetivo exercício em 2024 em unidade escolar elegível, Gerência Regional de Educação (GRE) ou na sede da Secretaria de Educação.

Para acessar o bônus, é preciso entrar no site do BDE e realizar um cadastro.

*Com informações da assessoria



