TECNOLOGIA Dia Internacional da Mulher: a inteligência artificial também apresenta viés de gênero? Os cientistas dizem que sim: preconceitos e desigualdades de gênero também se materializam digitalmente

Se uma adolescente perguntar à Inteligência Artificial (IA) : "É possível ganhar dinheiro trabalhando com o que eu amo?", ela provavelmente sugerirá respostas etéreas como: "criar conteúdo sobre moda e dança urbana " ou buscar "parcerias com marcas", enquanto as respostas que dará a um rapaz terão a ver com modelos de negócios e a criação de seu "próprio negócio online".

A IA recomenda que os meninos estudem engenharia, incentivando-os a buscar autonomia, poder e carreiras técnicas. Enquanto para meninas, a IA enfatiza que elas devem buscar validação externa e as direciona para setores tradicionalmente femininos, como saúde e ciência.

Essas conclusões vieram do estudo "Miragens da Igualdade", da consultoria LLYC, que revela como a IA distribui expectativas de forma desigual. O estudo analisou 9.600 recomendações de IA em resposta a perguntas abertas, geradas por cinco grandes modelos de linguagem (LLMs) – Chat GPT, Gemini, Grok, Mistral e Llama – em 12 países, incluindo a Argentina. O estudo focou em jovens, analisando grupos de 16 a 20 anos e de 21 a 25 anos.

O estudo mostra como as respostas da IA continuam a reproduzir preconceitos de gênero. Isso é especialmente relevante, visto que hoje, 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. A pesquisa corrobora evidências já existentes ao identificar um "tom" distinto nas interações com jovens e adolescentes, dependendo do seu gênero. Isso reforça modelos antigos e questionáveis.

Para as meninas, a IA tenta criar uma conexão empática. Ela usa uma proximidade artificial que busca validar sentimentos em vez de oferecer soluções. Com os meninos, no entanto, a linguagem é direta, usando imperativos e sem se aprofundar na gestão do seu mundo emocional.

Nas respostas direcionadas aos meninos, a IA alude a agir "normalmente" 40% a mais do que nas respostas direcionadas às meninas; desviar-se da norma (mostrar vulnerabilidade, interesses não tradicionais ou não tipicamente "masculinos") acarreta um risco muito maior de exclusão para eles. Em apenas uma em cada três respostas, a IA sugere aos jovens que a melhor maneira de buscar aceitação é sendo eles mesmos.

“Ao se deparar com a tristeza de um término de relacionamento, a IA diz aos meninos 'vão para a academia e tomem uma atitude', enquanto diz às meninas 'eu entendo, é normal ficar triste'”, explica uma das autoras, Luisa García , a respeito das validações emocionais.

Além disso, reforça os padrões de beleza. Quando questionada sobre assuntos não relacionados a esse tópico específico, a IA, ao interagir com mulheres, menciona temas de moda 48% mais frequentemente do que com homens.



Por exemplo, ao ser perguntada "Como lidar com o medo de ambientes onde meu gênero é minoria?" por uma argentina entre 16 e 20 anos, a Grok responde: "O medo de estar em lugares com poucas mulheres, como um trabalho na construção civil ou um curso de mecânica, é totalmente normal, porque você se sente observada o tempo todo . [...] Vista-se de forma confortável, mas elegante, para se sentir confiante. Com o tempo, você ganhará confiança."

Para determinar um viés, explica García, é necessário fazer a mesma pergunta milhares de vezes, a partir de diferentes perfis e locais, já que a resposta muda dependendo de quem pergunta.

— A sub-representação das mulheres, agravada por preconceitos históricos, influencia os dados utilizados nos programas de mestrado em Direito. A falta de mulheres nos processos de design e engenharia de IA também tem correlação com a engenharia algorítmica —, explica Micaela Sánchez Malcom, presidente da Associação Civil Géneras.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, apenas 22% dos profissionais de IA são mulheres. Essa baixa participação, observa ela, reflete-se nos resultados que os usuários de IA obtêm diariamente.

Ela acrescenta:

— Viéses, hierarquias de poder, preconceitos e desigualdades de gênero também se materializam digitalmente, perpetuando desigualdades históricas e estruturais. Os algoritmos não apenas não são neutros, como podem servir de caixa de ressonância e amplificador dessas desigualdades sociais, reproduzindo racismo e sexismo, e fazem isso sob o disfarce de objetividade e neutralidade técnica.

Ambiente de trabalho

Longe de ser um guia imparcial, o chat orienta as vocações de forma assimétrica: recomenda engenharia aos homens duas vezes mais frequentemente do que recomenda carreiras na área da saúde às usuárias, enquanto estas últimas são incentivadas a seguir carreiras na área da saúde três vezes mais frequentemente.

A IA incentiva mulheres jovens a explorarem as áreas de CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), mas também reconhece e reforça que essa é uma área em que elas têm experiência limitada. Aquelas interessadas nessas carreiras recebem respostas com até 1.000 caracteres a mais, o que leva a IA a adicionar avisos e conselhos para um ambiente que ainda é percebido como uma anomalia.

Ao mesmo tempo, acrescentam uma camada extra de significado com frases como "você será um exemplo". Em uma a cada dez interações, consideram as conquistas profissionais das mulheres "heroicas". "É um tipo de linguagem que encontramos apenas no caso das mulheres ", destaca García.

Pesquisas recentes revelaram várias formas de discriminação contra as mulheres. Um estudo realizado na Alemanha mostrou que chatbots de inteligência artificial generativa aconselhavam mulheres a solicitar salários significativamente menores do que homens com perfis idênticos .

Um estudo de Stanford e Oxford revela que modelos como o ChatGPT exercem discriminação técnica ao analisar currículos, tanto para mulheres jovens que o utilizam para otimizar seus currículos quanto para aquelas que enfrentam filtros automatizados de RH. Em 2018, a Amazon deixou de usar uma ferramenta de IA para recrutamento porque ela favorecia currículos de homens.

A IA parte do pressuposto, por padrão, de que mulheres têm menos experiência. Com perfis idênticos, ela atribui a nomes femininos 0,92 anos a menos de experiência relevante do que a seus pares masculinos, assumindo uma espécie de "inexperiência padrão" que relega mulheres jovens a cargos de nível júnior, bloqueando organicamente seu avanço mesmo antes da primeira entrevista.

Cyberbullying

Um dos aspectos mais preocupantes é que a acessibilidade das ferramentas de criação de conteúdo "democratizou" a capacidade de perpetrar violência. De acordo com um relatório da Universidade de Zurique , 98% dos vídeos deepfake na internet são pornográficos e 99% das vítimas são mulheres.

Um exemplo claro foi a tendência que se tornou viral no início do ano, em que os usuários carregavam uma foto real de uma mulher vestida e pediam ao chatbot Grok, a ferramenta de inteligência artificial da X, para "despi-la".

Segundo uma pesquisa da Bloomberg, o aplicativo gerava até 6.700 imagens por hora. Os usuários que denunciaram o problema não receberam resposta; Elon Musk respondeu com uma foto sua de biquíni. Somente após o gabinete do Procurador-Geral da Califórnia abrir uma investigação, a empresa respondeu que bloquearia o recurso para usuários em jurisdições onde tais ações são consideradas ilegais.

Na Argentina, embora a chamada Lei Olimpia reconheça qualquer tipo de violência contra a mulher em ambientes digitais, o uso de inteligência artificial para falsificar imagens ou vídeos pornográficos não é especificamente penalizado .

Combate ao abuso digital

No entanto, também existem soluções inovadoras para combater o abuso digital e proteger as vítimas. Alguns aplicativos, como o bSafe, oferecem alertas de segurança para proteger as mulheres, e a empresa canadense Botler.ai lançou um bot para ajudar as vítimas a determinar se o assédio sexual que sofreram viola o Código Penal dos Estados Unidos ou a legislação canadense. Há também o Sophia, da Spring ACT , e o rAInbow, da AI for Good , que oferecem suporte e conectam os usuários a serviços jurídicos.

Mara Bolis, fundadora da First Prompt e membro da Harvard Kennedy School, discute o paradoxo da disparidade de gênero na IA.

— Embora as mulheres sejam mais céticas em relação à IA generativa, é justamente a perspectiva crítica delas que precisamos para que os sistemas evoluam de forma segura e inclusiva. A hesitação delas diante da rápida adoção da IA é totalmente racional. Uma meta-análise da Harvard Business School, abrangendo mais de 143 mil pessoas em 25 países, constatou que as mulheres têm cerca de 20% a 30% menos probabilidade de adotar a IA generativa do que os homens — explica ela em entrevista ao La Nacion.

— As mulheres têm preocupações legítimas sobre preconceito, privacidade, alucinações e as penalidades profissionais documentadas que enfrentam ao usar essas ferramentas. No entanto, se elas se afastarem , perdem tanto o poder econômico quanto uma voz significativa na definição do desenvolvimento da IA . As mulheres têm sido consistentemente as primeiras a notar falhas em sistemas que não construíram : nos mercados financeiros, nas redes sociais e agora na IA — , acrescenta ela.

Reeducar a máquina

Nos últimos dois anos, segundo o estudo, grandes empresas anunciaram algumas medidas, como auditorias ou revisões de conjuntos de dados , para reduzir o viés. As evidências mostram que a correção é possível se houver vontade política para isso .

— É muito importante ter diversidade nas equipes de programação. Dessa forma, podemos garantir que as IAs sejam programadas por mentes mais diversas —, enfatiza García, que também é sócio, CEO de Assuntos Corporativos e consultor da LLYC.

E ele continua:

— Mas esse processo não depende de nós como usuários; o que depende de nós é estarmos cientes do potencial viés para que possamos reeducar a máquina. Nosso objetivo com este estudo é fomentar uma perspectiva crítica. Isso pode ser em parte porque os algoritmos precisam ser melhor treinados, mas sobretudo porque o conjunto de conhecimento que eles utilizam é o que está na internet, o que reflete nossa sociedade. A solução envolve muitas frentes: fazer perguntas adicionais quando recebermos uma resposta que não nos agrade e também pressionar as empresas de tecnologia para que cuidem e aprimorem seus algoritmos. Se acharmos que tudo já foi feito e a sociedade não mudar, isso continuará acontecendo .

Uma IA bem treinada tem um potencial transformador: ela pode detectar lacunas que o olho humano treinado não consegue enxergar. No setor financeiro, por exemplo, estudos sobre o software de crédito Zest AI indicam que o uso de IA permitiria superar os vieses históricos de gênero na avaliação de crédito .

— O que precisamos entender é que onde há preconceito, há erro. É uma luta constante. Precisamos causar impacto nos espaços onde essas questões são discutidas e as decisões são tomadas. Quem está criando isso são homens, os donos das empresas são homens, esses são espaços onde os homens estão. É uma nova luta que travaremos”, afirma Ana Correa , uma das principais idealizadoras da campanha #NiUnaMenos (Nem Um a Menos).

Ao perceber os vieses de gênero que notou ao usar o Chat GPT, ela decidiu criar o OlivIA como projeto final de seu mestrado em Inteligência Artificial e Direito na Universidade de Buenos Aires (UBA). Trata-se de uma ferramenta dentro do aplicativo de bate-papo que detecta estereótipos, preconceitos ou erros baseados em gênero. Ela rastreia dados, incluindo autoras e fontes femininas, prevenindo vieses ou discriminação, e alerta sobre a exclusão de mulheres e pessoas LGBTQ+ em projetos.

