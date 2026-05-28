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DLI Dia Livre de Impostos tem descontos de até 70% em produtos e serviços Objetivo é comunicar aos consumidores como a alta carga tributária no país impacta os preços

Comerciantes de todo o país se mobilizam nesta quinta-feira para a 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI). Na campanha, lojistas comercializam produtos e serviços com até 70% de desconto, como uma forma de comunicar aos consumidores como a alta carga tributária no país impacta os preços.

O evento é promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela CDL Jovem, cujo coordenador, Raphael Paganini, destaca o papel educativo da mobilização:

— Muitas vezes o consumidor não percebe o quanto trabalha apenas para pagar impostos. O DLI torna esse peso visível. Queremos que a população entenda que o preço alto não é culpa do lojista, mas de um sistema complexo e oneroso. Nossa luta é por um país onde empreender seja possível com previsibilidade e onde as empresas brasileiras tenham as mesmas condições de competir que as estrangeiras.

Segundo a CNDL e CDL Jovem, o abatimento reflete diretamente o peso dos impostos na composição dos preços no Brasil e, atualmente, o cidadão brasileiro precisa trabalhar, em média, cinco meses por ano apenas para cumprir suas obrigações fiscais.

Promoções em todo o país

De acordo com as entidades, mais de 1,5 mil cidades participam da ação, incluindo lojistas de todos os estados e do Distrito Federal. As lojas participantes podem ser conferidas no site https://dialivredeimpostos.org.br/. Veja abaixo algumas ofertas.

Combustível

Em todo o país, mais de trinta postos participam da campanha em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina, Goiás, Amapá e mais estados.

No Rio de Janeiro, um posto de gasolina na Barra da Tijuca (Avenida Salvador Allende 3.360) vai oferecer cinco mil litros de gasolina sem a incidência de tributos. O abastecimento será limitado a 20 litros por veículo.

Em Belo Horizonte, o motorista que quiser economizar cerca de 36% no preço do combustível poderá comparecer ao posto localizado na Avenida do Contorno, 10.325, no bairro Barro Preto. A gasolina será vendida a R$ 3,64 o litro e o diesel a R$ 5,62. Também serão disponibilizados 5 mil litros de gasolina, além de 10 mil litros de diesel. O pagamento deverá ser feito em dinheiro ou PIX. Na capital paulista, o Posto G4 comercializará também cinco mil litros de gasolina sem encargos.

Drogaria

Entre os dias 29 de maio e 1º de junho, a rede de drogarias Venancio vai zerar os impostos de produtos em diferentes categorias. Clientes poderão encontrar descontos de até 54% em medicamentos OTC (isentos de prescrição médica), suplementos, alimentos, itens de cuidado e higiene pessoal e conveniência, informou a rede. As ofertas acontecem nas lojas físicas, no aplicativo e no site da rede.

A Drogaria Araujo vai comercializar 1.917 itens sem os tributos, com preços que podem ter redução de até 60%. Neste ano, a ação começa hoje nos canais digitais e segue, de 27 a 30 de maio, nas mais de 360 lojas físicas distribuídas em 65 cidades mineiras. Os produtos que serão vendidos sem o valor dos impostos incluem dermocosméticos, perfumaria, produtos de nutrição saudável, higiene pessoal, universo infantil, itens pet e medicamentos.

Supermercado

Ao todo, 96 estabelecimentos integram a campanha em todo o país. Em Minas Gerais, as 24 unidades do Meu Prata terão produtos com preço até 40% inferior. Em Belo Horizonte, capital do estado, unidades da rede Verdemar e Supernosso e Meu Prata também praticarão descontos.

Em Goiás, o Supermercado Prátiko Universitário oferecerá descontos em diversos produtos alimentícios e industrializados, como leite condensado, muçarela, café, biscoito cream cracker, wafer, cápsulas de café e cortes suínos. São Paulo e Santa Catarina também têm adesões.

Bebida

No Rio de Janeiro, o Boteco Belmonte no Leblon (Rua Dias Ferreira 521) terá chope em promoção a partir das 18h. Na capital paulista, o Pasquim Bar e Prosa servirá chopp sem impostos a partir das 18h, promovendo o debate sobre a reforma tributária entre os clientes.

Para todo o país, a Wine — clube de assinatura de vinhos — também faz parte da iniciativa. Durante todo o mês de maio, vai converter em cashback os valores de impostos pagos em compras feitas em qualquer estabelecimento. As notas fiscais devem ser cadastradas no site www.impostometrovinho.com.br, e o sistema vai reconhecer automaticamente os vinhos e creditar 30% do valor de volta no app da Wine.

Além disso, até 31 de maio, todos os canais de vendas da empresa terão produtos com condições especiais e o serviço de assinatura será comercializado com até 40% de desconto e brindes.

Manifesto da ação

Além das promoções da data, o Sistema CNDL aproveitou a data para lançar um Manifesto à Nação e ao Poder Público. O documento detalha os principais gargalos enfrentados pelo varejo e sinaliza os pontos de atenção para o investidor e o empreendedor brasileiro, como:

Insegurança na Reforma Tributária: o temor de que o período de transição gere um “pesadelo operacional” e custos administrativos altíssimos.

Ameaça de alíquota recorde: com o alerta de que o Brasil pode ter um dos maiores Impostos sobre Valor Agregado (IVAs) do mundo. O setor defende a neutralidade fiscal para evitar o aumento real da carga;

Isonomia com importados: o setor exige igualdade de condições entre o varejo nacional e as plataformas internacionais de e-commerce (a “taxa das blusinhas”) para garantir uma concorrência leal;

Qualidade do gasto público: uma cobrança por maior eficiência no retorno dos tributos em forma de serviços e infraestrutura, combatendo o desperdício estatal.

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