direitos Dia Mundial do Câncer reforça a importância do conhecimento sobre os direitos legais dos pacientes Lei brasileira prevê assistência médica, apoio jurídico e financeiro e garantia da dignidade e bem-estar do indivíduo com câncer

O Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa global, vivenciada principalmente no dia 4 de fevereiro, e voltada para a conscientização sobre a doença que já representa a segunda maior causa de mortes no Brasil e no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Diante desse cenário, também é fundamental reconhecer e divulgar as garantias legais que amparam os pacientes.

De acordo com a advogada Anne Rabelo, especializada nas áreas Cível, Tributária e Empresarial, a informação é uma ferramenta essencial para assegurar o suporte jurídico e material durante o tratamento.

"A falta de conhecimento faz com que muitos pacientes atravessem o tratamento sem exercer direitos que podem oferecer suporte jurídico e material ao longo desse processo", explica a especialista.

Suporte financeiro e tributário

Uma das maiores preocupações de quem enfrenta a doença é o impacto no orçamento doméstico. Porém, poucos sabem que a legislação brasileira permite o saque imediato de recursos como o FGTS e o PIS/PASEP para auxiliar no tratamento, além de garantir isenções tributárias para os pacientes oncológicos.

"A legislação assegura isenções de impostos como o Imposto de Renda, sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma e sobre os tributos na aquisição de veículos adaptados, inclusive para quem já está curado, mas mantém o acompanhamento médico", destaca Anne Rabelo.

Pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade também podem solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Já aqueles que possuem vínculo com o INSS e ficam impedidos de trabalhar podem acessar um auxílio-doença ou, em casos de incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez.

Além disso, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve garantir o início das terapias ao paciente em até 60 dias após o diagnóstico, além de fornecer medicamentos de alto custo, próteses e órteses. Para as mulheres, a lei também assegura a cirurgia reparadora de reconstrução mamária após a mastectomia.

Já os pacientes que apresentam plano de saúde contam com proteções rigorosas, como a proibição de negativa de contratação do plano por doenças preexistentes e a obrigatoriedade de cobertura para urgências e emergências após apenas 24 horas da assinatura do contrato.

As operadoras devem garantir todos os procedimentos listados no rol da ANS, incluindo quimioterapia, radioterapia e cirurgias, além de dar suporte multidisciplinar com psicólogos e nutricionistas.

E o estado de Pernambuco possui legislação própria que foca no bem-estar e na ressocialização do paciente. A Lei nº 15.724/2016 garante a meia-entrada em cinemas, teatros, eventos esportivos e de lazer. "Essas medidas visam não apenas o suporte financeiro, mas também a manutenção da dignidade e da qualidade de vida do indivíduo durante um período tão delicado", conclui a advogada Anne Rabelo.

