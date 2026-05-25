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CARNE Diálogo com a China é para rever cota da exportação de carne ano que vem, diz ministro China vem controlando as compras de carne bovina do Brasil por meio de uma cota anual de 1,1 milhão de toneladas

Durante evento no Rio de Janeiro, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, reiterou a importância da China para o mercado exportador brasileiro, embora tenha havido, neste ano, uma limitação imposta por Pequim às importações de carne, que afetou o Brasil

"O governo está construindo um bom diálogo para que, no ano que vem, a gente reveja essa salvaguarda com o teto da cota da exportação", afirmou a jornalistas.

A China vem controlando as compras de carne bovina do Brasil por meio de uma cota anual de 1,1 milhão de toneladas. O País tem exportado 1,5 milhão de toneladas, com o excedente tributado em 50%. O mercado produtor teme que o ritmo acelerado de uso do volume isento de sobretaxa eleve o risco de perda de viabilidade econômica dos embarques ao longo do ano.

"O Brasil consegue exportar além da cota e, ainda assim, é competitivo, mas o ideal é que fiquemos sem cota, sem sobrecarga", disse o ministro.

Ele ainda comentou o anúncio de que as autoridades chinesas retiraram a suspensão de três frigoríficos brasileiros, que estavam impedidos de embarcar para a China desde março de 2025. "O ministro André de Paula voltou da China semana passada e estamos animados com a perspectiva de, ainda neste ano, nós conseguirmos a habilitação de, pelo menos, mais 30 frigoríficos", comentou.

OMC

Ao comentar o comércio internacional, que desde 2017 vem passando por mudanças diante da perda de peso da Organização Mundial do Comércio (OMC), Márcio Elias afirmou que a "boa indústria" é a que atende ao mercado interno e ganha o externo. "A OMC é essencial porque ela estabelece o multilateralismo. O comércio é sempre regional, é quase sempre intrabloco. A maior parte das negociações é feita entre os parceiros."

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