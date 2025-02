Diálogo sobre meio ambiente marca encontro entre Ademi-PE e CPRH

A- A+

O Almoço dos Associados da Ademi-PE, marcado para esta terça-feira (18), às 12h30, no auditório da Associação, no Espinheiro, trará uma pauta de grande relevância para o setor imobiliário.

O encontro contará com a participação de representantes da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), que apresentarão as realizações do ano de 2024 e as perspectivas para 2025.

Entre os destaques da programação está o lançamento da Plataforma de Análise, uma ferramenta que promete facilitar a compreensão e acompanhamento das normas ambientais, além de um workshop prático destinado a capacitar os associados em aspectos essenciais do licenciamento ambiental.

Os participantes confirmados incluem José de Anchieta, presidente da CPRH, e os diretores Geraldo Moura e Eduardo Elvino, que atuam nas áreas de Monitoramento Ambiental e Licenciamento, respectivamente.

A presença de Hermon Braga, assessor técnico da Ademi-PE, também adiciona valor ao evento, uma vez que ele poderá compartilhar insights sobre a integração entre o setor imobiliário e as diretrizes ambientais.

"Este encontro reflete o compromisso da Ademi-PE em promover um ambiente de diálogo e colaboração entre os profissionais do setor e os órgãos reguladores, fundamental para assegurar a sustentabilidade e o crescimento responsável do mercado imobiliário em Pernambuco", avalia o presidente da entidade, Rafael Simões.

