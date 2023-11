Diamante Bleu Royal é arrematado por quase US$ 44 milhões em Genebra

O diamante 'Bleu Royal', um dos mais raros do mundo, foi vendido, nesta terça-feira (7), por 43,8 milhões de dólares (R$ 213 milhões) na casa de leilões Christie's de Genebra, sem conseguir se converter na pedra mais cara de sua categoria.

Com peso de 17,61 quilates, o 'Bleu Royal' é a maior gema de cor azul sem defeitos colocada à venda na história dos leilões, e representa o lote estelar de uma série de vendas de luxo organizados na capital suíça este mês.

Incrustado em um anel, o diamante fazia parte de uma coleção privada por 50 anos e estava avaliado em entre 35 e 50 milhões de dólares (R$ 170 e 240 milhões).

Após um pregão intenso de sete minutos entre três possíveis compradores, o diamante foi adquirido por um colecionador privado anônimo por 39,505 milhões de francos suíços (US$ 43,8 milhões), impostos e taxas incluídos.

"Estamos extremamente satisfeitos com o resultado. Foi vendido por quase 2,5 milhões de dólares [12,1 milhões] por quilate. É a joia mais cara vendida em todo 2023, a nível internacional, em qualquer casa de leilões. Estamos muito, muito contentes", disse à AFP Max Fawcett, responsável das joias da Christie's em Genebra.

Os diamantes sofisticados de cor azul intensa de mais de 10 quilates são extremamente raros. Desde a fundação da Christie's em 1766, apenas três pedras deste tipo foram colocadas à venda, e todas elas nos últimos 13 anos.

O recorde ainda está com o Oppenheimer Blue, adquirido por US$ 57,5 milhões (R$ 279 milhões, na cotação atual) em 2016.

"Esta parte do mercado de joias se valoriza agora da mesmo forma que a arte", explica Rahul Kadakia, responsável internacional de joias na Christie's.

No total, os 87 lotes desta venda de "joias magníficas" foram vendidos por mais de 77,5 milhões de dólares (R$ 377,14 milhões).