A- A+

g7 Diante de Trump, Lula diz que enfrentamento ao narcotráfico inclui combate à lavagem de dinheiro Brasileiro tem denunciado o uso do estado americano de Delaware por criminosos brasileiros

Após os Estados Unidos classificarem as facções criminosas CV e PCC como organizações terroristas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o seu discurso na cúpula do G7 nesta terça-feira (16) para defender o combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. O presidente americano Donald Trump estava no encontro.

Lula tem denunciado ao governo dos EUA que criminosos envolvidos em fraudes fiscais no Brasil se utilizam do estado americano de Delaware para lavagem de dinheiro.

— O enfrentamento ao narcotráfico não pode ser dissociado de outros ilícitos como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas.

Valorizar o diálogo e a cooperação institucional, inclusive por meio da Interpo, contribuirá para a localização de ativos e indivíduos vinculados a essas atividades criminosas — disse Lula, em seu discurso no encontro do G7 que acontece em Évian-les-Bains, na França.

Veja também