Diárias de hotéis em Paris disparam quase 300% para o período das Olimpíadas

Os preços dos hotéis em Paris durante os Jogos Olímpicos de 2024 já estão aumentando quase 300% em relação às tarifas usuais de verão, a menos de um ano dos jogos.

Os viajantes que se dirigem à capital francesa podem esperar pagar cerca de US$ 685 por noite em um hotel três estrelas, em comparação com cerca de US$ 178 por uma estadia típica em julho, de acordo com dados do Google, numa alta de 284%.

Os preços dos hotéis quatro estrelas estão atingindo cerca de US$ 953 durante as Olimpíadas, em comparação com os habituais US$ 266, um aumento de 258%.

A cidade espera mais de 11 milhões de visitantes durante as Olimpíadas, 3,3 milhões dos quais viajam de fora da região metropolitana de Paris ou internacionalmente e precisariam de acomodações.

Para essas chegadas, há cerca de 280 mil quartos disponíveis por dia em toda a região metropolitana de Paris, segundo uma porta-voz do escritório de turismo de Paris.

Os consumidores de luxo serão poupados das piores taxas de inflação durante os jogos. Os hotéis cinco estrelas estão vendo aumentos de preços relativamente menores, com tarifas de US$ 1.607 por noite, em comparação com US$ 625 para uma estadia típica em julho - uma alta de 157%.

Isso significa que pelo mesmo preço habitual de um quarto de 20 metros quadrados no Demeure Montaigne de cinco estrelas na chique Avenue Montaigne, onde você pode ver a Torre Eiffel se iluminar da sua cama, você só conseguirá, durante as Olimpíadas, um quarto de 16 metros quadrados no mais modesto Hotel Mogador, perto das Galeries Lafayette, com charmosas vigas de madeira expostas, mas poucas comodidades.

"Opções mais acessíveis" disponíveis durante as Olimpíadas frequentemente estão cobrando preços que seriam típicos de hotéis de luxo, entre US$ 500 e US$ 600, de acordo com um porta-voz do Grupo Expedia, referindo-se ao inventário naquela plataforma.

"Recomendamos que os viajantes planejem para garantir seus hotéis antes que a disponibilidade se torne limitada", disse a plataforma.

Mesmo com os preços altos, as opções estão se esgotando rapidamente - 45% dos quartos em Paris já estão reservados durante os jogos, de acordo com dados da empresa de pesquisa de turismo MKG. Normalmente, apenas 3% dos quartos são reservados com um ano de antecedência.

Alguns hotéis também podem estar deixando alguns de seus quartos não listados na esperança de conseguirem a um preço mais alto à medida que a Olimpíada se aproxima, especialmente se sentirem que as tarifas para delegações, negociadas anos atrás com autoridades olímpicas e sem considerar a inflação atual, os coloca em desvantagem, disse o CEO da MKG, Vanguelis Panayotis.

"Isso colocou os hotéis em uma situação difícil, e isso pode levá-los a tentar definir preços mais altos depois para o público", disse Panayotis.

A demanda também impulsionou os preços nas plataformas de aluguel de temporada, como Airbnb e Vrbo. A tarifa média diária em Paris durante as Olimpíadas é de US$ 536, sem considerar a taxa de limpeza, quase três vezes a taxa de US$ 195 para o mesmo período deste verão, conforme a fornecedora de dados de aluguel de curto prazo AirDNA.

