Tecnologia Diário com inteligência artificial, sistema antirroubo: veja 5 novidades do iPhone em 2024 Mudanças fazem parte das atualizações feitas pela Apple em seu sistema operacional

Quem tem iPhone chega neste início de ano com uma série de atualizações no sistema operacional. As mudanças revelam as principais apostas da estratégia da Apple para 2024, com a criação do “sistema de proteção de dispositivo roubado”, em paralelo ao programa do Ministério da Justiça chamado “Celular Seguro” que bloqueia o smartphone e aplicativos em caso de roubo ou furto no Brasil.

Outras mudanças incluem a criação do app “Diário” com inteligência artificial (IA) e a possibilidade de usar a câmera do iPhone para filmar no modo “vídeo espacial”. A inovação mostra que a Apple já está de olho na chegada do óculos de realidade aumentada Vision Pro, previsto para o primeiro semestre deste ano.

Veja cinco principais mudanças:

1 - Proteção contra roubos

Na versão em testes do sistema operacional iOs, a Apple criou a função “Proteção de Dispositivo Roubado”. Para ter aceso a função, é preciso primeiro habilitar a função “Atualizações Beta”. Vá em “Ajustes, depois na aba “Geral” e “Atualização de software”.

Em seguida, para poder usar a nova função, clique em “Ajustes” e , depois, em “Face ID e senha”. Habilite na sequência “Proteção de Dispositivo Roubado”.

Segundo a Apple, o recurso adiciona uma camada de segurança extra quando o iPhone está longe de locais familiares, como casa e trabalho. Com o recurso ativo, nessas situações será obrigatório usar o reconhecimento facial (Face ID) para acessar diversos dados, diz a Apple.

Assim, mesmo que o ladrão tenha acesso à senha inicial de desbloqueio do iPhone, será preciso usar o “Face ID” para acessar as informações como as senhas salvas no aparelho, os dados na nuvem e até mesmo apagar por completo o aparelho, restaurando para os padrões de fábrica, opção largamente usada pelos bandidos.

Além disso, esse novo recurso vai permitir que o acesso a diversas funções (como remover senhas e gerar uma chave de recuperação de senha) seja liberado após um período mínimo, como uma hora, por exemplo. “O Face ID é necessário para acessar certos dados e um atraso impede alterações rápidas aos ajustes de segurança”, informa a Apple.

2 - Vídeo em 3D

A versão 17.2 do iOS trouxe mudanças que estão disponíveis a todos os usuários. A partir de agora é possível filmar em 3D com o celular na posição horizontal. Para acessar o recurso, disponível no iPhone 15 Pro e Pro Max, basta abrir a câmera no modo vídeo e apertar no formato de óculos na parte inferior da tela.

A função tem como objetivo produzir e consumir conteúdos no Vision Pro, que será lançado ao longo do primeiro semestre de 2024 nos Estados Unidos.

3 - Diário com inteligência artificial

A Apple liberou o aplicativo “Diário”, com recursos de inteligência artificial (IA). Com isso, o próprio aparelho cria sugestões para o usuário escrever no novo app com base no seu dia a dia, como passeios, fotos e exercícios. É possível agendar os horários para escrever. As informações podem ser bloqueadas com senha.



4 - Previsão do clima

A nova versão do aplicativo do tempo traz a previsão do volume de chuva para os próximos dez dias. O usuário consegue ainda acompanhar a previsão de velocidade e a direção dos ventos para as próximas 24 horas.

Há ainda o calendário lunar, que permite visualizar a fase da lua em qualquer dia do próximo mês. O usuário pode ainda destacar na tela inicial do iPhone informações específicas como qualidade do ar, sensação térmica e velocidade do vento.

5 - Botão Ação

O botão de Ação, localizado na parte lateral do novo iPhone 15, conta com nova função. Ao apertá-lo, é possível gerar um comando de tradução automática. Até então, o botão só contava com as opções de câmera, lupa, gravação ou acionar o modo silencioso.

