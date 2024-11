A- A+

combustíveis Diesel comum e S-10 têm maior alta do ano em novembro, mostra IPTL As maiores altas registradas para os combustíveis foram no Sul, de 0,68% para o diesel comum e 0,84% para o S-10

O diesel comum encerrou novembro com o valor médio de R$ 6,15, registrando alta de 0,65% contra outubro, enquanto o tipo S-10, menos poluente, subiu 0,49%, para R$ 6,21, maiores altas do ano, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que apura os dados em 21 mil postos espalhados pelo País.

"Apesar de atingirem seus valores recordes em 2024, os preços médios do diesel comum e do S-10 seguem em patamares relativamente estáveis nos últimos meses. Regionalmente, os dois combustíveis também sofreram aumentos, com exceção da região Norte, que registrou queda de 0,30% no diesel comum em novembro", analisa o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Já em todas as outras regiões do País, os dois tipos de diesel registraram aumentos em seu preço médio. As maiores altas registradas para os combustíveis foram no Sul, de 0,68% para o diesel comum e 0,84% para o S-10. Mesmo com as altas, a região apresentou os menores preços dos combustíveis no País, negociados a R$ 5,95 e R$ 6,03, respectivamente.

Apesar do Sul ter registrado as maiores altas, a região com os preços médios de diesel comum e S-10 mais altos foi o Norte, onde custaram, em média, R$ 6,73, após a queda de 0,30%, e R$ 6,03, após alta de 0,76%, respectivamente.

No levantamento por Estado, o IPTL constatou que a maior média para o diesel comum foi registrada no Acre, a R$ 7,60, após um aumento de 2,56%. O Paraná aparece como o Estado onde o motorista encontrou o diesel mais em conta, a R$ 5,94, ainda que tenha havido um aumento de 0,68%.

Já o Estado que registrou o maior aumento do preço médio do diesel comum foi Sergipe, onde foi negociado a R$ 6,65 após uma alta de 5,06%, comparado ao mês anterior. Mato Grosso do Sul apresentou o maior recuo, de 1,27%, com o preço médio por lá chegando a R$ 6,23.

Em relação ao diesel S-10, o maior preço médio registrado também foi do Acre: R$ 7,57, após uma alta de 1,61%. No Estado do Paraná foi identificado o menor preço médio do período: R$ 6,00, embora o valor represente uma alta de 0,67% em relação a outubro

O maior aumento do diesel S-10, de 1,76%, foi observado em Rondônia, onde o combustível passou a ser negociado por R$ 6,93. Nenhum Estado registrou queda no combustível durante o período. Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí e Sergipe registraram estabilidade, informou a Edenred Brasil.

