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Combustíveis Diesel e gasolina têm preços estáveis no início de abril, mas acumulam alta de até 23,5% nos postos Os dados são da gência Nacional do Petróleo (ANP)

Os preços dos combustíveis ficaram estáveis na última semana, interrompendo um ciclo de quatro semanas seguidas de alta, de acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Segundo a ANP, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,78 por litro na semana passada (entre os dias 29 de março e quatro de abril), depois de um mês de aumentos. O diesel se manteve em R$ 7,45 por litro, interrompendo quatro semanas de alta. Ainda sim, o aumento do diesel nos postos já chega a 23,56%, enquanto o da gasolina acumula alta de 7,96%

Os dados foram divulgados hoje pela ANP. O cenário é reflexo do conflito no Irã, que elevou o preço do petróleo para acima de US$ 100 por barril. Desde o início da guerra, a gasolina subiu em média nos postos. O diesel também teve avanço de nas últimas cinco semanas.

O aumento ocorre em meio a uma força-tarefa do governo para fiscalizar os valores cobrados aos consumidores nas bombas e redução de impostos, como o PIS Cofins que foi zerado. Além disso, o governo também negocia com os estados o pagamento de uma subvenção de R$ 1,20 por litro do diesel importado, valor equivalente ao ICMS incidente sobre o produto. Desse total, R$ 0,60 serão bancados pela União e R$ 0,60 pelos estados.

Na semana passada, enquanto o governo tenta costurar um pacote de medidas para deter o impacto da guerra no Oriente Médio nos preços dos combustíveis no Brasil, grandes companhias de distribuição de combustíveis do país decidiram não aderir à subvenção ao óleo diesel.

Para tentar evitar que a escalada das cotações internacionais do petróleo leve à disparada do diesel nas bombas e para as empresas de transporte — alta de custos que tem o potencial de disseminar a inflação —, a União ofereceu pagar R$ 0,32 por litro do combustível para produtores e importadores, referente ao PIS Cofins, que foi zerado.

Em contrapartida, as empresas não podem vender acima de um preço fixado pelo governo. Mas apenas cinco empresas — Petrobras, Refinaria de Mataripe (operada pela Acelen, empresa de energia controlada pelo fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos), Sea Trading Comercial, Midas Distribuidora e Sul Plata Trading — confirmaram adesão à primeira subvenção, informou a ANP.

Segundo especialistas e executivos, alguns ouvidos sob condição de anonimato, boa parte da resistência das empresas está relacionada aos preços máximos fixados pelo governo. Para as importadoras, o limite é de R$ 5,28 a R$ 5,51 por litro, dependendo da região. Já para as distribuidoras que comercializam o diesel produzido no país, o teto é de R$ 3,51 a R$ 3,86 por litro.

Por causa da diferença, mesmo as importadoras e distribuidoras regionais que decidiram aderir à subvenção poderão acabar sem acessar o subsídio. Isso porque a defasagem atual está acima de R$ 3 por litro em relação ao valor praticado pela Petrobras. Ou seja, o valor subsidiado pelo governo não cobriria sequer os custos de importar. Por isso, sob reserva, empresários disseram que é necessário que o governo reavalie a tabela de preços máximos.

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