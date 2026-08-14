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COMBUSTÍVEIS Diesel S-10, gasolina e gás de cozinha fecham em queda contra semana anterior, diz ANP Queda no mercado interno vem sendo sustentada por programas de subvenção do governo

Os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha fecharam a semana em queda, segundo o levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A maior baixa foi do diesel S-10, de 0,4%, seguida pela gasolina, com recuo de 0,3%, e do gás de cozinha, que fechou praticamente estável, com redução de 0,04%.

O preço médio da gasolina caiu para R$ 6,53 o litro, contra R$ 6,55 na semana anterior. Já o preço médio do diesel saiu de R$ 6,94 para R$ 6,91 de uma semana para outra e o preço médio do gás de cozinha (botijão GLP de 13 quilos) ficou em R$ 113,89, ante R$ 113,94 o botijão da semana anterior.



A cidade de São Paulo foi a capital com os preços mais altos para os três combustíveis, com a gasolina registrando R$ 8,97 o litro, o diesel sendo encontrado a R$ 9,19, e o gás de cozinha a R$ 161,00.

Em relação à primeira quinzena de agosto também houve retração de preços, novamente liderada pelo diesel S-10, em queda de 0,5%, com a gasolina cedendo 0,4% e o gás de cozinha recuando 0,2%.

Apesar da alta desses combustíveis no mercado internacional, por causa da guerra entre Estados Unidos e Irã, a queda no mercado interno vem sendo sustentada por programas de subvenção do governo.



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