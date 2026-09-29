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Combustíveis Diesel S-10 sobe 2,43% e gasolina recua pela 5ª vez em setembro, mostra pesquisa Os dados consideram transações realizadas entre 1º e 26 de setembro em mais de 25 mil postos credenciados no País

Os preços médios do diesel S-10 e do etanol voltaram a subir em setembro e interromperam uma sequência de quatro meses de queda, segundo levantamento da ValeCard, empresa de meios de pagamento e benefícios corporativos. A gasolina, por sua vez, recuou 0,09% e fechou o quinto mês consecutivo em baixa. Os dados consideram transações realizadas entre 1º e 26 de setembro em mais de 25 mil postos credenciados no País.

O movimento mais intenso foi o do diesel S-10, cujo preço médio nacional avançou 2,43%, de R$ 7,159 para R$ 7,333 por litro - aumento de R$ 0,174. A alta atingiu 26 das 27 unidades da Federação, com queda apenas no Espírito Santo (-0,79%). As maiores elevações ocorreram no Rio Grande do Sul (+5,56%) e em Santa Catarina (+4,51%); o Amapá passou a registrar o maior preço médio do País (R$ 8,334), enquanto o Rio Grande do Sul ficou com o menor (R$ 6,722).

A ValeCard atribui a pressão sobre o diesel à combinação de preços internacionais mais altos, dependência de importações e menor disponibilidade no mercado externo. O levantamento cita como fatores o cenário no exterior, com restrições ao fluxo de petróleo e derivados pelo Estreito de Ormuz e problemas em refinarias russas, além de mudanças nas condições de oferta.

No Brasil, medidas para reduzir a transmissão dessas pressões, como a redução de PIS/Pasep e Cofins sobre a gasolina, o zeramento das contribuições sobre o etanol hidratado e a manutenção de subvenção ao diesel ajudaram a minimizar os aumentos.

O etanol subiu 1,47% na média nacional, de R$ 4,275 para R$ 4,338 por litro (alta de R$ 0,063), embora 16 Estados tenham registrado queda e dez, aumento, com estabilidade no Piauí. O maior avanço foi no Mato Grosso (+5,42%), e a maior queda no Maranhão (-6,01%). Mesmo com a alta de setembro, o preço médio nacional do biocombustível ainda ficou R$ 0,540 por litro (-11,07%) abaixo de abril.

A gasolina recuou R$ 0,006 por litro na média nacional, de R$ 6,774 para R$ 6,768. Apesar do quinto mês seguido de baixa, 13 Estados tiveram alta, com liderança do Distrito Federal (+1,60%), enquanto a maior queda foi na Bahia (-1,82%).

Na comparação entre etanol e gasolina, a relação média ficou em cerca de 64% em setembro (ante 63% em agosto), e 17 unidades da Federação permaneceram dentro da faixa de até 70% usada como referência de competitividade do etanol.

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